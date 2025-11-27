Mariah Carey reabre su bar de Navidad y la experiencia incluye espacios interactivos: en qué ciudades estará + Seguir en









Se confirma que cada local tendrá un menú propio con opciones únicas, entre los que se incluirán versiones de los cocteles más llamativos sin alcohol.

El bar navideño de Mariah Carey abre más locales para esta temporada. Gentileza - People.com

El Bar de Navidad de Mariah Carey no es un simple bar temático. Es una experiencia inmersiva pensada para reunir a los fans de la cantante en distintos puntos de Estados Unidos y celebrar su universo festivo puertas adentro. Por eso no solo regresa esta temporada, sino que también suma nuevas ciudades.

La asociación entre Mariah Carey y la Navidad es prácticamente inevitable. Desde el lanzamiento de su álbum “Merry Christmas”, que incluye el ya clásico “All I Want for Christmas Is You”, la artista se consolidó como la Reina de la Navidad. No sorprende, entonces, que la reapertura de su pop-up navideño haya generado tanta expectativa entre sus seguidores.

Qué incluye el Mariah Carey Holiday Bar Cada local en el que se realice el Mariah Carey Holiday Bar tendrá un menú único con opciones propias y originales. Entre las propuestas se destacan cócteles como el MC Toasted Tini, elaborado con crema irlandesa de chocolate blanco y negro, vodka de vainilla, vodka Elitra y crema de cacao.

Los clientes que acudan también podrán disfrutar de otras opciones como el Dreamlover, que combina ginebra Misguided, licor de flor de saúco St. Germain, limón, jarabe simple, pepino fresco y gaseosa. Varios de estos tragos también cuentan con versiones sin alcohol. Además, habrá un menú de comida que cambiará según la ciudad.

Como es de esperarse, la decoración navideña cubrirá cada rincón, habrá luces centelleantes y el ambiente, se espera, estará cargado del universo musical de la artista. Habrá espacios interactivos para poder sacarse fotos, entre los que se incluirá una escena con el trineo de santa, un muro de premios exclusivo y fondos inspirados en los álbumes de navidad más icónicos de Mariah Carey.

bar mariah carey MARIAH-CAREY-BAR-NAVIDAD06 En qué ciudades estará el bar navideño de Mariah Carey Tras el exitoso debut del Mariah Carey Holiday Bar en Nueva York, el equipo decidió expandir la idea a otras 3 ciudades. El objetivo era llevar la oportunidad a lugares con comunidades que disfruten de experiencias inmersivas y que a su vez, abracen el espíritu navideño. Hasta el momento, las ciudades confirmadas junto con sus fechas de apertura son: Nueva York: Untitled 3 Freeman Alley, abierto desde el 14 de noviembre

Los Ángeles : Skybar del Mondrian Los Ángeles, abierto desde el 20 de noviembre

Miami : Ray's del Broken Shaker, abierto desde el 20 de noviembre

Las Vegas: On The Record, abierto desde el 28 de noviembre. La Reina de la Navidad vuelve a ponerse en el centro de la escena con sus reapertura y expansión gastronómica, utilizando la festividad con la que logró alcanzar su reconocimiento mundial.

