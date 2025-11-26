De cuánto es la fortuna de Emily Blunt, una de las actrices británicas mejor pagas y estrella de "El diablo viste a la moda" + Seguir en









La estrella de Hollywood proveniente de Londres tiene una gran cifra bajo su nombre y una carrera llena de éxitos.

Emily Blunt, la actriz británica, tiene una gran fortuna bajo su nombre.

Emily Blunt nació el 23 de febrero de 1983 en Wandsworth, Londres. Hija de una actriz y profesora y un abogado, creció en un entorno familiar vinculado al arte. Estudió en Hurtwood House, un instituto privado especializado en artes escénicas. Un agente la descubrió durante su etapa estudiantil y le ofreció su primer contrato actoral. Blunt posee una gran fortuna bajo su nombre producto de su carrera actoral.

Su debut profesional fue en 2001, con la obra "The Royal Family", donde actuó junto a Judi Dench. Ganó el premio a Mejor Actriz Revelación por su interpretación. Participó en producciones teatrales como "Vincent" y "Romeo y Julieta", y incursionó en televisión con series británicas como "Boudica" y "Enrique VIII" en 2003.

Globos de Oro Emily Blunt.jpeg Emily Blunt, nominada a mejor actriz por la película de Christopher Nolan, "Oppenheimer". La carrera de Emily Blunt El salto definitivo en su carrera llegó en 2006, con "El diablo viste a la moda", donde interpretó a Emily Charlton, la asistente de Miranda Priestly. La película recaudó más de 326 millones de dólares y le valió nominaciones al Globo de Oro y al BAFTA. Consolidó su posición con papeles en "La joven Victoria" en 2009, "Al filo del mañana" en 2014 y "La chica del tren" en 2016.

En 2018, protagonizó "Un lugar tranquilo", dirigida por su esposo John Krasinski. La película fue un éxito de crítica y taquilla, y confirmó su versatilidad actoral. Repitió su papel en la secuela y participó en proyectos como "El regreso de Mary Poppins" en 2018, que le valió otra nominación al Globo de Oro.

Blunt demostró su talento musical en "Into the Woods" en 2014, donde compartió pantalla con Meryl Streep y Johnny Depp. Trabajó en comedias como "Los Teleñecos" en 2011 y dramas como "Pesca de salmón en Yemen" en 2011. Preparó sus papeles con rigor: para "Al filo del mañana", entrenó durante tres meses y aprendió Krav Maga.

Qué se sabe de "El diablo viste a la moda 2" La secuela de "El diablo viste a la moda" genera expectativas entre los fans. El primer adelanto oficial muestra el regreso de Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, en un mundo donde el periodismo impreso enfrenta desafíos. La trama se centrará en la batalla profesional de Miranda contra su antigua asistente, Emily Charlton, ahora una ejecutiva de alto nivel en un conglomerado de lujo. El elenco original incluye a Anne Hathaway, Stanley Tucci y Tracie Thoms. Se sumarán nuevos rostros como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu y Justin Theroux. Adrian Grenier, quien interpretó a Nate en la primera película, no regresará para esta continuación. El Diablo Viste A La Moda _ Tráiler Oficial _ Subtitulado El patrimonio de Emily Blunt El patrimonio neto de Emily Blunt asciende a 80 millones de dólares, según el medio Celebrity Net Worth. Acumuló esta fortuna gracias a su exitosa carrera en el cine y la televisión, con salarios millonarios por películas como "Al filo del mañana" y "Un lugar tranquilo". Entre 2019 y 2020, ganó alrededor de 22 millones de dólares por sus actuaciones. La actriz comparte su fortuna con su esposo, John Krasinski, con quien posee propiedades en Estados Unidos. Vendieron una casa en Hollywood Hills por 6,5 millones de dólares en 2016 y compraron un departamento en Brooklyn por 11 millones en 2019. Invirtieron en bienes raíces en Ojai, California, aunque vendieron esa propiedad en 2017. Blunt obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2015, lo que le permitió gestionar sus finanzas con mayor flexibilidad. Mantiene una carrera activa en Hollywood, con proyectos futuros que podrían incrementar su patrimonio en los próximos años.

