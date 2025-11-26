Creó WordPress a los 19 años y revolucionó el Internet: quién es Matthew Mullenweg

Actualmente, 500 millones de usuarios utilizan esta herramienta de código abierto, lo que equivale a más del 43% de todos los sitios web del mundo.

En 2021, la empresa Automattic, que incluye a WordPress y Tumblr, estaba valuada en 7.500 millones de dólares.

Hace algunos años, crear una página web se parecía fabricar un producto artesanal ya que debían escribirse a mano , línea por línea. Con el tiempo aparecieron herramientas que prometían simplificar esa tarea, pero pocas lograron cambiar la historia como lo hizo WordPress .

Lo que comenzó como una mejora a un gestor de blogs, terminó convirtiéndose en el motor del 40% de todas las plataformas existentes en Internet, desde diarios hasta tiendas online y plataformas educativas. Y, detrás de esa transformación, se encuentra Matthew Mullenweg .

Lo novedoso es que el sistema no nació en una empresa de renombre ni en una gran universidad, sino que surgió de la curiosidad de un adolescente de 19 años .

Matthew Charles Mullenweg nació el 11 de enero de 1984 en Houston, Texas, en una familia donde la tecnología era cotidiana. Su padre, Chuck, era programador informático , y aunque creció entre computadoras, en su adolescencia parecía más interesado en la música .

Asistió a la High School for the Performing and Visual Arts (HSPVA), donde se especializó en saxofón y jazz . Pero mientras estudiaba, también experimentaba con páginas web por curiosidad y diseñaba sitios para músicos locales.

Al terminar la secundaria, en 2002, ingresó a la Universidad de Houston para estudiar Ciencias Políticas, una elección que sorprendía a quienes lo conocían.

Su salto al mundo del software nació del hábito de escribir en un blog. Ese mismo año, comenzó a publicar en la plataforma b2/cafelog y, al ver que el proyecto había quedado abandonado, decidió bifurcar el código y mejorar la herramienta.

Ese mensaje lo conectó con Mike Little, un desarrollador británico que se sumo al proyecto para crear WordPress, a partir de la fuente b2. Al poco tiempo, el fundador original del sitio, Michel Valdrighi, se unió a ellos.

wordpress

El 27 de mayo de 2003 lanzaron la primera versión. Y aunque no era un producto pensado para dominar Internet, la plataforma empezó a ganar usuarios, sobre todo cuando su principal competidor, Movable Type, cambió sus políticas de licencia, obligando a muchos a buscar alternativas.

Así, en 2004, con 20 años, Mullenweg fue contratado por CNET y se mudó a San Francisco. Un año más tarde, dejó la facultad y lanzó Akismet, el sistema de filtrado de spam, y Automattic, la empresa que funciona como columna vertebral de la propuesta.

-mattmullenweg-2560x1440

WordPress superó las 900.000 descargas en pocas semanas y en 2009 ya era uno de los gestores de contenido más populares del mundo. En 2011 impulsaba más del 14% de los sitios y para 2014 Automattic ya estaba valuada en más de 1.600 millones de dólares.

A su vez, creó su firma de inversión Audrey Capital, desde donde respalda cientos de proyectos tecnológicos.

Patrimonio actual de Matthew Mullenweg

De acuerdo al sitio especializado Celebrity Net Worth, el patrimonio de Matthew Mullenweg ronda los 400 millones de dólares. Sin embargo, esta fortuna depende de la valoración de Automattic, la empresa privada que agrupa WordPress.com, WooCommerce, Tumblr, Jetpack, Akismet y otros productos.

Para 2021, la firma costaba 7.500 millones de dólares. Y, si bien a finales de 2024 uno de sus inversionistas, BlackRock, redujo un 10% su participación, Mullenweg sigue siendo uno de los emprendedores más influyentes del sector tecnológico.