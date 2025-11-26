El contador que logró millones por ser uno de los pioneros del streaming: quién es Todd Wagner + Seguir en









Formó una dupla con un gran empresario que fue clave para poder entretener a millones de usuarios en el mundo.

El empresario consiguió generar una fortuna de miles de millones con el entretenimiento online. CNBC

Una de las herramientas favoritas para millones de usuarios a lo largo y ancho del mundo para ver entretenimiento es el streaming. Subestimado en sus inicios, las transmisiones online son la primera opción de muchas personas para ver cualquier tipo de evento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre quienes apostaron por esta innovadora manera de ver contenido en vivo por computadoras o teléfonos inteligentes hoy gozan de grandes fortunas. Todd Wagner lo sabe bien, ya que fue uno de los pioneros en un área que hoy logra facturar cantidades enormes de dinero.

Todd Wagner CNBC Wagner creó una sociedad inquebrantable con el empresario Mark Cuban. CNBC La historia de Todd Wagner y Broadcast Inicialmente se recibió como abogado, pero con el tiempo se dedicó a ser contador, aunque su gran golpe en el mundo de los negocios lo dio junto a Mark Cuban, expropietario de los Dallas Mavericks de la NBA. En 1995 lanzaron AudioNet, una plataforma que retransmitía eventos deportivos en vivo y estaciones de radio a través de internet.

En su rol como CEO, el crecimiento de la compañía se dio de manera rápida y pudo expandir el servicio. Tres años después, la sociedad decidió cambiar el nombre a Broadcast.com y salió a la bolsa. El crecimiento fue tal que, para 1999, Yahoo! adquirió la participación en 5.7 mil millones de dólares. Esto convirtió a 300 empleados dueños de acciones en millonarios, además de multiplicar la fortuna personal de Wagner y Cuban.

Pero lejos de quedarse con eso, el dúo compuesto por los empresarios fue más allá. Participaron en producciones de cine, entre ellas "Buenas noches, y buena suerte", que fue nominada al Óscar. También lanzaron Chideo, una plataforma digital diseñada para recaudar fondos y aumentar la conciencia en diversas causas junto a distintas celebridades, lo que la colocó como una de las compañías más innovadoras de 2017.

Miles de millones: el patrimonio de Todd Wagner Actualmente, el patrimonio neto de Todd Wagner se estima en 1.5 mil millones de dólares según distintos medios especializados. Entre las compañías en las que posee participaciones se encuentran Lions Gate Entertainment y The Weinstein Company. Fundó Todd Wagner Foundation, la cual destinó varios millones de dólares a programas centrados en educación, tecnología y oportunidades laborales para los jóvenes que crecen en contextos desfavorables. Wagner también abrió FoodFight USA, una organización que busca reformar el sistema alimentario de Estados Unidos.

Temas Millones