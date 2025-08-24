El cerebro detrás del videojuego que mueve miles de millones: la historia de David Baszucki, el creador de Roblox







Desarrolló una gran idea, pero lo que no esperaba era crear un imperio de millones de dólares que es reconocido en todo el mundo.

Con mucha visión, conquistó el corazón de millones de usuarios y creó un imperio con el cuál forjó una auténtica fortuna.

Un ingeniero canadiense creó Roblox, una plataforma de videojuegos que genera millones y conecta a jugadores globales. David Baszucki, con visión innovadora, transformó el entretenimiento digital. Su trayectoria, desde sus inicios hasta liderar un imperio online, captó la atención de una industria en constante evolución mundial.

Con una idea que fusiona creatividad y tecnología, Baszucki construyó un fenómeno global. Su empresa, Roblox Corporation, revolucionó cómo las personas interactúan en entornos virtuales. Los detalles de su ascenso muestran cómo un proyecto visionario se convirtió en una potencia económica y cultural de impacto mundial.

Roblox 2 Quién es David Baszucki, el creador de un imperio online David Baszucki, nacido en Canadá en 1963, creó Roblox, una plataforma lanzada en 2006 donde usuarios diseñan y juegan videojuegos creados por la comunidad. Con herramientas simples, cualquiera puede crear juegos, desde aventuras hasta simuladores, atrayendo a millones de jugadores, especialmente jóvenes.

El éxito de Roblox radica en su accesibilidad y comunidad. Es gratuito, funciona en computadoras y celulares básicos, y usa un lenguaje de programación sencillo. Los creadores ganan dinero con Robux, la moneda virtual, al vender objetos o funciones, incentivando más juegos.

Baszucki estudió ingeniería en Stanford y fundó una empresa de software educativo, vendida por 20 millones de dólares en 1998. En 2004, con Erik Cassel, desarrolló Roblox, que hoy tiene 77.7 millones de usuarios diarios y genera miles de millones en ingresos.

Miles de millones: el patrimonio de David Baszucki El patrimonio de David Baszucki se estima en 2.8 mil millones de dólares, según fuentes especializadas. Su riqueza proviene de su 13% en Roblox Corporation, valorada en miles de millones tras salir a bolsa en Nueva York en 2021, cuando sus acciones subieron notablemente. Invierte parte de su fortuna en filantropía. Junto a su esposa, Jan Ellison, donó 6 millones a investigaciones médicas y creó el Baszucki Group, apoyando estudios sobre linfoma y trastorno bipolar. Su riqueza lo posiciona como un líder en tecnología y entretenimiento.

