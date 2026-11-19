La televisión también tiene sus grandes fortunas y algunos protagonistas consiguieron contratos que cambiaron los salarios de la pantalla chica.

Detrás de algunas de las series más famosas hay acuerdos millonarios que siguen sorprendiendo por sus cifras.

Los actores de Hollywood están acostumbrados a manejar contratos por millones de dólares , aunque esas cifras no son exclusivas del cine. Con el paso de los años, varias estrellas de la televisión también consiguieron salarios impresionantes, al punto de cobrar sumas de siete dígitos por cada episodio de una serie.

Algunos de estos acuerdos marcaron un antes y un después en la industria, especialmente en producciones como "Friends" y "The Big Bang Theory" , cuyos protagonistas lograron negociar sueldos que hasta entonces parecían impensados.

El primero en romper la barrera del millón fue Jerry Seinfeld , quien en 1997 consiguió cobrar u$s1 millón por cada episodio de la novena y última temporada de " Seinfeld ". Su contrato quedó como un precedente para toda la industria, ya que hasta entonces ningún actor había alcanzado semejante salario por capítulo.

Los protagonistas de Friends consiguieron ganar un millón de dólares por episodio en las últimas temporadas.

Con los años aparecieron cifras todavía más impresionantes. Sarah Jessica Parker llegó a cobrar u$s3,2 millones por episodio durante las últimas tres temporadas de "Sex and the City" , una suma que incluía sus responsabilidades como productora y que sigue siendo uno de los mayores acuerdos conocidos de la televisión.

La llegada del streaming volvió a disparar los salarios. Jennifer Aniston y Reese Witherspoon alcanzaron los u$s2 millones por capítulo de "The Morning Show" , mientras que Sylvester Stallone consiguió una cifra similar por " Tulsa King ". Chris Pratt también se encuentra en ese nivel gracias a " The Terminal List ".

Otros nombres importantes son Harrison Ford y Jason Segel, quienes perciben alrededor de u$s1,3 millones cada uno por "Shrinking". Por su parte, Kelly Reilly y Cole Hauser llegaron a los u$s1,2 millones con "Dutton Ranch", mientras que Winona Ryder y David Harbour alcanzaron cifras similares durante la última temporada de "Stranger Things".

Una de las grandes diferencias con el pasado es que las producciones actuales suelen tener entre seis y diez episodios por temporada, frente a los más de veinte que eran habituales en la televisión abierta estadounidense. Además, muchos de estos acuerdos incluyen pagos adicionales por tareas de producción.

Las vacas sagradas de las sitcoms: cuando Friends y The Big Bang Theory rompieron el mercado

Si hay una serie que cambió para siempre las negociaciones salariales de los actores, esa fue "Friends". Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer decidieron negociar sus contratos juntos, una estrategia que les permitió conseguir aumentos cada vez mayores.

Para las temporadas nueve y diez, los seis protagonistas ya cobraban u$s1 millón por episodio cada uno. Además, consiguieron participar de los ingresos generados por la distribución de la serie, lo que les permitió seguir ganando dinero después de su final en 2004.

Algo parecido ocurrió con "The Big Bang Theory". Jim Parsons, Johnny Galecki y Kaley Cuoco alcanzaron el millón por capítulo desde la octava temporada, mientras que Simon Helberg y Kunal Nayyar llegaron posteriormente a esa misma cifra. Los cinco incluso aceptaron reducir sus salarios a unos u$s900.000 para facilitar los aumentos de Mayim Bialik y Melissa Rauch.

Pero no fueron los únicos protagonistas de comedias que consiguieron contratos extraordinarios. Ray Romano llegó a cobrar al menos u$s1,8 millones por episodio de "Everybody Loves Raymond", superando los u$s1,6 millones que recibía Kelsey Grammer por "Frasier".

Charlie Sheen también integró este grupo gracias a "Two and a Half Men". Su salario base alcanzó los u$s1,25 millones por capítulo y podía acercarse a los u$s1,8 millones al sumar los ingresos adicionales de su contrato.

Ante la gran aceptación del público, Mayim Bialik y Melissa Rauch obtuvieron aumentos gracias a que el elenco principal decidió reducir sus salarios. Los Angeles Times

Actores que alcanzaron la codiciada cifra en miniseries de una sola temporada

Las miniseries también se convirtieron en una oportunidad millonaria para las grandes figuras de Hollywood. Uno de los casos más llamativos fue el de Robert Downey Jr., quien habría cobrado al menos u$s2 millones por episodio de "The Sympathizer", la producción de HBO en la que interpretó a varios personajes.

Michael Keaton consiguió u$s1 millón por cada uno de los ocho capítulos de "Dopesick", lo que representó aproximadamente u$s8 millones por su participación en la ficción. El actor también trabajó como productor ejecutivo y ganó un premio Emmy por su interpretación.

Otro ejemplo es Robert De Niro, quien recibió alrededor de u$s1 millón por episodio de "Zero Day", el thriller político de Netflix de seis capítulos. Una cifra similar alcanzaron Will Ferrell y Paul Rudd por sus actuaciones en "The Shrink Next Door", de Apple TV.

En "Little Fires Everywhere", Reese Witherspoon y Kerry Washington cobraron aproximadamente u$s1,1 millones por capítulo, mientras que Elisabeth Moss obtuvo la misma cifra por "Shining Girls", una miniserie de ocho episodios estrenada en 2022.