Por qué Oliver Bearman sigue sin butaca asegurada para la Fórmula 1 2027 + Agregar ámbito en









La falta de firma con Haas mantiene la incertidumbre sobre el piloto británico, que apunta a las negociaciones a futuro y a su vínculo con Ferrari.

Oliver Bearman aguarda la confirmación de su contrato mientras el resto de la parrilla ya definió su lugar. Haas

Con las confirmaciones de Liam Lawson y Valtteri Bottas en la parrilla, el asiento de Oliver Bearman en Haas quedó como el único lugar formalmente vacante para la Fórmula 1 2027. El retraso en el anuncio se vincula con su proyección a futuro en la máxima categoría del automovilismo, independiente de lo que ocurra en la próxima temporada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque en el paddock nadie duda de que Bearman seguirá en el Gran Circo el año que viene, la demora resulta frustrante para el piloto cuando restan apenas tres carreras en el calendario y es el único sin el futuro definido. Por eso, durante el fin de semana del GP de Las Vegas, el británico habló sobre su malestar por seguir sin contrato firmado a esta altura del año.

Archivo. Bearman, actualmente 13° en la tabla del actual campeonato de pilotos, sigue sin tener butaca asegurada para 2027. Haas Oliver Bearman, el único piloto sin butaca asegurada Bearman descartó correr para otra escudería en 2027 y, aunque la renovación aún no se concretó, todos en el paddock lo ubican dentro del equipo estadounidense el próximo año. El director de Haas, Ayao Komatsu, ya había desestimado en México las versiones sobre exigencias salariales excesivas al calificarlas como "una completa tontería", reforzando la idea de que el problema pasa por los planes posteriores a 2027.

A esa situación se suma su condición de piloto júnior con contrato en Ferrari, un factor que añade complejidad a la hora de proyectar caminos a futuro más allá del próximo campeonato. Mientras todos sus compañeros en la grilla ya tienen definido su panorama, Bearman transita las últimas fechas sin la tranquilidad de un acuerdo cerrado.

Bearman descartó correr para otra escudería en 2027. Haas El descargo del piloto En el inicio del fin de semana en Las Vegas, Bearman admitió su decepción por llegar a la fecha 20 sin un contrato firmado y señaló que esa incertidumbre "no es ideal para la confianza de un piloto". El británico remarcó que hizo un buen trabajo durante la temporada y que merece quedarse en Haas, aunque reconoció que las charlas sobre lo que viene después de 2027 "no están realmente en mis manos" y resultan complicadas.

En cuanto a su vínculo con Ferrari, el automovilita reiteró que correr para la Scuderia sigue siendo su sueño definitivo, pero advirtió que de cara al futuro "puede haber algunos desafíos ahí". De cara al cierre del campeonato, resumió la incomodidad de seguir esperando al decir que "no es una buena sensación estar sentado aquí con dos carreras por delante sin que las cosas estén resueltas". F1 2027: todas las plazas confirmadas Los pilotos confirmados hasta el momento para la temporada 2027 son: McLaren : Lando Norris (vinculado hasta 2030 con opciones de extensión) y Oscar Piastri (contrato plurianual)

: Lando Norris (vinculado hasta 2030 con opciones de extensión) y Oscar Piastri (contrato plurianual) Mercedes : Kimi Antonelli y George Russell (contratos plurianuales)

: Kimi Antonelli y George Russell (contratos plurianuales) Red Bull : Max Verstappen (hasta 2030) e Isack Hadjar (hasta 2027)

: Max Verstappen (hasta 2030) e Isack Hadjar (hasta 2027) Ferrari : Charles Leclerc (contrato plurianual) y Lewis Hamilton (hasta 2027)

: Charles Leclerc (contrato plurianual) y Lewis Hamilton (hasta 2027) Williams : Carlos Sainz (plurianual) y Alex Albon (hasta 2027)

: Carlos Sainz (plurianual) y Alex Albon (hasta 2027) Racing Bulls : Liam Lawson y Arvid Lindblad (ambos hasta 2027)

: Liam Lawson y Arvid Lindblad (ambos hasta 2027) Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll (contratos plurianuales)

: Fernando Alonso y Lance Stroll (contratos plurianuales) Audi : Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto (contratos plurianuales)

: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto (contratos plurianuales) Alpine : Pierre Gasly (hasta 2028) y el argentino Franco Colapinto (asegurado hasta 2027)

: Pierre Gasly (hasta 2028) y el argentino Franco Colapinto (asegurado hasta 2027) Cadillac : Sergio Pérez (hasta 2029) y Valtteri Bottas (contrato plurianual)

: Sergio Pérez (hasta 2029) y Valtteri Bottas (contrato plurianual) Haas: Rafael Câmara (contrato de uno más uno) y un segundo asiento por confirmar, aunque Oliver Bearman es el principal candidato a renovar

Temas Fórmula 1