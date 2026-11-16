El piloto italiano aprovechó una apuesta deportiva de Mercedes para conseguir uno de los mayores éxitos de la Fórmula 1 y su consagración potenció su fortuna.

Kimi Antonelli se consolidó como una de las grandes figuras de la Fórmula 1.

Andrea Kimi Antonelli cuenta con uno de los ascensos más impactantes de los últimos años en el automovilismo. Después de destacarse en el karting y avanzar por las categorías formativas , llegó a Mercedes con la responsabilidad de ocupar el asiento que había dejado Lewis Hamilton.

En noviembre de 2026, el italiano de 20 años pasa por uno de los momentos más decisivos de su carrera. Su rendimiento cambió las expectativas deportivas y también el valor de su contrato, en una categoría donde los sueldos, los incentivos por resultados y los acuerdos comerciales representan cifras millonarias .

Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1 , después de asegurar el título de 2026 en el Gran Premio de México, disputado el 1 de noviembre.

El piloto italiano comenzó su trayectoria en el karting antes de pasar a las principales categorías del automovilismo.

El piloto de Mercedes terminó tercero en la carrera y consiguió los puntos necesarios para garantizar matemáticamente su primera corona. Su consagración también significó la vuelta de un italiano a lo más alto de la categoría después de 73 años . Pero el camino hacia el título empezó antes de su llegada a la máxima categoría.

Antonelli nació en Bolonia en 2006 y comenzó a competir desde muy pequeño, sus resultados en el karting llamaron la atención de Mercedes, que lo incorporó oficialmente a su programa de jóvenes pilotos en abril de 2019 , cuando tenía 12 años.

La decisión fue impulsada por la estructura deportiva dirigida por Toto Wolff, que identificó en el adolescente un talento con posibilidades de convertirse en una figura de largo plazo. El respaldo de Mercedes incluyó su desarrollo en las categorías inferiores, donde consiguió títulos importantes como:

2020 y 2021: campeonatos europeos de karting

2022: títulos de Fórmula 4 italiana y alemana

2023: consagraciones en Fórmula Regional

2024: participación en Fórmula 2 antes de llegar a la F1

En 2025, Antonelli ocupó el lugar de Hamilton en Mercedes y compartió equipo con George Russell. La escudería decidió apostar por un piloto sin experiencia previa como titular en Fórmula 1, en vez de contratar a un nombre consolidado. Si bien esto implicaba un riesgo deportivo importante, terminó convirtiéndose en una inversión estratégica, ya que encontraron un nuevo referente para construir su futuro.

Toto Wolff desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de jóvenes talentos dentro de Mercedes. Gentileza - @kimi.antonelli

El desglose del contrato: sueldo base, bonus por rendimiento y los millones que faltan negociar

A pesar de su éxito deportivo, Antonelli todavía se encuentra lejos de los contratos más altos de la Fórmula 1. En el ranking de pilotos mejor pagados de 2025, el italiano ocupó el décimo puesto con ingresos estimados en u$s12,5 millones. La cifra se dividía de la siguiente manera:

sueldo base: u$s5 millones

bonificaciones por rendimiento: u$s7,5 millones

ingresos totales estimados: u$s12,5 millones

Para tener una referencia, en aquel ranking Max Verstappen encabezaba la lista con unos u$s76 millones, seguido por Lewis Hamilton, con u$s70,5 millones. Si bien Antonelli llegó a la cima deportiva antes de alcanzar el nivel salarial de los referentes del campeonato, su consagración podría modificar ese escenario.

Mercedes tendría previsto un incentivo de 10 millones de euros por el título mundial, equivalente a u$s11 millones. Además, se estima que el salario base de 2026 está en 3 millones de euros. Si se suman los incentivos por victorias, puntos y campeonato, los ingresos del piloto podrían ser de u$s25 millones durante la temporada.

Los contratos y acuerdos comerciales forman parte del negocio millonario que rodea a la Fórmula 1. Gentileza - Sam Bagnall

El impacto del techo presupuestario: cómo pagan los equipos los premios de sus campeones

La Fórmula 1 funciona bajo un sistema de control financiero que limita determinados gastos de los equipos para reducir las diferencias económicas entre las escuderías. En 2026, el techo presupuestario básico se elevó a u$s215 millones por equipo, frente a los u$s135 millones de base que regían hasta 2025, más los ajustes correspondientes.

Para entender la ingeniería financiera de los contratos de los pilotos, hay que tener en cuenta que los salarios y las remuneraciones de los corredores están excluidos del techo presupuestario. Esto significa que Mercedes puede negociar un sueldo más alto para Antonelli sin que esa remuneración consuma el presupuesto destinado al desarrollo y funcionamiento del monoplaza. La estructura económica de un piloto de elite puede incluir:

salario fijo: remuneración acordada por contrato con la escudería

bonos deportivos: incentivos por victorias, puntos o campeonatos

patrocinios personales: ingresos procedentes de acuerdos con marcas

derechos comerciales: contratos de imagen y otras actividades publicitarias

Las remuneraciones contractuales de los pilotos y sus incentivos deportivos no se contabilizan dentro del límite de gastos del equipo. Pero los acuerdos personales con patrocinadores dependen de las condiciones comerciales de cada piloto.

Además, ganar el Mundial de Pilotos no implica recibir un cheque de la FIA, los premios individuales dependen de lo que cada corredor haya pactado con su escudería. Los ingresos que reciben los equipos por su participación en el campeonato responden a acuerdos comerciales y a criterios de distribución diferentes de los contratos particulares de sus conductores.