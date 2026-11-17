Una startup tecnológica busca transformar la producción audiovisual con herramientas que reducen costos y aceleran procesos creativos.

Cecilia Shen se destaca entre los jóvenes emprendedores que impulsan nuevas tecnologías para transformar la industria cinematográfica.

Hollywood está pasando por un momento de cambios rotundos, con presupuestos cada vez más ajustados, mayores exigencias de rentabilidad y la competencia de las plataformas digitales. Incluso con grandes éxitos de taquilla, los estudios cinematográficos enfrentan dificultades para sostener producciones ambiciosas sin arriesgar millones de dólares .

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En medio de esta transformación, una nueva generación de emprendedores empezó a desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial . Entre ellas se destaca una compañía que usa la tecnología generativa en producciones cinematográficas y que consiguió atraer a inversores interesados en cambiar la manera de hacer películas.

La protagonista de esta historia es Cecilia Shen , una emprendedora de 25 años que fundó Utopai Studios , una compañía especializada en producción audiovisual con Inteligencia Artificial y reconocida por Forbes en su comunidad "Under 30".

La inteligencia artificial está abriendo nuevas posibilidades para la creación de películas y contenidos audiovisuales.

La empresa nació en 2022 bajo el nombre de Cybever, con el objetivo de desarrollar herramientas para generar escenarios y objetos tridimensionales destinados a videojuegos. Pero en agosto de 2025 Shen decidió cambiar su estrategia y trasladar esa tecnología a la industria cinematográfica.

Así surgió Utopai Studios, una compañía que no solo ofrece soluciones tecnológicas a productoras, sino que también desarrolla sus propias películas y series . En octubre de 2026, la startup cerró una ronda de financiación de u$s60 millones que la valoró en u$s1.000 millones , alcanzando la categoría de unicornio.

Su herramienta principal es PAI (Production Assistive Intelligence), una plataforma que usa inteligencia artificial para facilitar distintas etapas de la producción audiovisual y así reducir tanto tiempos como costos. Entre sus funciones se encuentran:

crear escenarios digitales y fondos tridimensionales para películas

desarrollar guiones gráficos que permiten visualizar escenas antes del rodaje

planificar movimientos de cámara y organizar tomas

generar propuestas visuales para nuevas secuencias

mantener la continuidad de personajes y escenarios durante la producción Los estudios de Hollywood exploran herramientas digitales para modernizar sus procesos de producción. Gentileza - Utopai Studios

El impacto de la inteligencia artificial generativa en la taquilla global y los efectos visuales

La Inteligencia Artificial generativa está modificando los procesos de Hollywood, particularmente en áreas como la animación, la construcción de escenarios y los efectos visuales. La presión económica sobre los estudios es grande, ya que aunque películas como "La Odisea", de Christopher Nolan, consiguieron superar los u$s1.000 millones de recaudación mundial, ese nivel de éxito no representa la situación de la mayoría de las producciones.

En este contexto, Utopai busca demostrar que la tecnología puede disminuir considerablemente los recursos necesarios para desarrollar proyectos ambiciosos. Shen había explicado que una producción histórica como "Cortés", actualmente en desarrollo, podría hacerse con un equipo de entre 30 y 40 personas.

De ese total, diez profesionales estarían dedicados a tareas creativas, mientras que los demás trabajarían en soporte tecnológico. La diferencia es importante frente a las producciones tradicionales, que pueden requerir cientos de trabajadores. Por ejemplo, "La Odisea" contó con un equipo de más de 500 personas.

De todas formas, esto no es una buena noticia para todos, ya que la reducción de personal es una amenaza al futuro del empleo audiovisual, especialmente entre técnicos, animadores y especialistas en efectos visuales. Shen sostiene que su intención no es reemplazar la creatividad humana, sino usar la inteligencia artificial para ampliar las posibilidades de producción.

Las startups tecnológicas buscan desarrollar nuevas propuestas de entretenimiento. Gentileza - Business Wire

De promesa sub-30 a liderar una industria valuada en miles de millones de dólares

Para Cecilia Shen, vender herramientas tecnológicas no es suficiente para construir una compañía de alcance internacional. La emprendedora explicó que su objetivo es convertir Utopai en un estudio cinematográfico capaz de desarrollar y distribuir contenido propio.

La estrategia incluye tres largometrajes y dos series de televisión previstos para 2027, con la intención de consolidarse dentro del mercado de producciones de larga duración. La empresa también empezó a explorar formatos más breves, como un cortometraje animado desarrollado en colaboración con el basquetbolista de la NBA James Harden.

Pero su apuesta principal está puesta en las películas y series, un segmento donde considera que todavía existen grandes oportunidades para la inteligencia artificial. Shen aspira a construir una compañía valuada en u$s10.000 millones, diez veces más que la valoración alcanzada en su última ronda de financiación.