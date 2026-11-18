Los tres fundaron la misma empresa, pero las decisiones que tomaron con los años terminaron cambiando sus vidas por completo.

La historia de Nvidia comenzó con tres ingenieros que difícilmente imaginaron hasta dónde llegaría su empresa.

Nvidia se convirtió en una de las empresas más valiosas del mundo gracias al crecimiento de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, detrás de su éxito hay una historia poco conocida: uno de sus fundadores vendió sus acciones demasiado pronto y dejó escapar una fortuna que hoy podría alcanzar los u$s768.000 millones.

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La reciente salida de Jensen Huan g, quien dirigió la compañía durante 33 años, volvió a despertar el interés por los otros dos hombres que participaron de su creación. Aunque comenzaron juntos, cada uno terminó tomando un camino muy diferente.

Curtis Priem fue uno de los tres ingenieros que fundaron Nvidia en 1993. Ocupó el puesto de director de tecnología y ayudó a desarrollar los primeros productos de la empresa, cuando todavía estaba lejos de convertirse en el gigante que conocemos.

Jensen Huang estuvo al frente de Nvidia durante 33 años y fue uno de los responsables de su crecimiento mundial.

En 1999, cuando Nvidia empezó a cotizar en bolsa , Priem tenía el 12,8% de la compañía . Sin embargo, ese mismo año decidió donar más de tres cuartas partes de sus acciones a una fundación destinada a financiar proyectos educativos y científicos.

En 2003 abandonó la empresa y, para 2006, ya había vendido todas las participaciones que conservaba. Fue una decisión que tomó mucho antes del crecimiento de la Inteligencia Artificial, cuando nadie imaginaba cuánto llegarían a valer esos papeles.

Para entender la magnitud de aquella decisión, basta con mirar los números. Si hubiera conservado ese 12,8% de Nvidia, con una valoración de u$s6 billones, su participación habría alcanzado los u$s768.000 millones. Se trata de un cálculo hipotético que supone mantener intacto su porcentaje de propiedad.

Lejos de aquella fortuna, Priem tiene actualmente un patrimonio estimado en u$s30 millones. Destinó más de u$s350 millones a financiar investigaciones y proyectos educativos, especialmente en el Instituto Politécnico Rensselaer, donde estudió.

También atravesó un conflictivo divorcio que terminó en los tribunales. Hoy lleva una vida reservada cerca de Fremont, California, donde posee una propiedad valuada en unos u$s6 millones y un avión privado.

Curtis Priem vendió sus acciones de Nvidia mucho antes de que la empresa alcanzara sus mayores éxitos. Forbes

Chris Malachowsky: el cofundador que se quedó en la empresa y sigue adentro tras tres décadas de historia

La historia de Chris Malachowsky fue bastante diferente. El ingeniero también participó de la creación de Nvidia en 1993, pero nunca abandonó la compañía y sigue formando parte de ella después de más de tres décadas.

Antes de fundarla, había trabajado en Hewlett-Packard y Sun Microsystems, donde conoció a Priem. Cuando nació Nvidia, asumió como vicepresidente de Ingeniería y participó en el desarrollo de las tecnologías que impulsaron el crecimiento de la empresa.

Actualmente ocupa el cargo de Nvidia Fellow, una posición técnica de alto nivel. Aunque ya no participa de las tareas cotidianas, continúa dentro de la estructura de la compañía.

Su fortuna se estima en cientos de millones de dólares, aunque no existe una cifra pública precisa. En 2003 todavía poseía una participación del 4,8% de Nvidia, pero con los años fue reduciendo sus acciones.

Pese a su riqueza, Malachowsky mantuvo algunas costumbres de sus primeros años. Todavía vive en la casa que compró en Silicon Valley en 1993, por la que pagó u$s735.000 y que actualmente estaría valuada en unos u$s8 millones.

También realizó importantes donaciones a universidades. En 2020 destinó u$s25 millones a impulsar investigaciones sobre Inteligencia Artificial en la Universidad de Florida, mientras que en 2026 recibió un importante reconocimiento internacional por sus contribuciones a la industria tecnológica.

Chris Malachowsky permaneció en Nvidia desde su fundación y todavía forma parte de la compañía. Nvidia

Jensen Huang y un imperio sacudido: el rol del CEO que marcó el destino de los chips gráficos en el mundo

Jensen Huang fue quien convirtió a Nvidia en una de las compañías más importantes del planeta. En 1993 se reunió con Priem y Malachowsky en un restaurante de California, donde los tres comenzaron a planear una empresa dedicada a desarrollar procesadores gráficos.

Los primeros años fueron difíciles y Nvidia estuvo cerca de quebrar. Sin embargo, logró crecer gracias a sus tarjetas gráficas para computadoras y videojuegos. Con el tiempo, esos mismos procesadores comenzaron a utilizarse para tareas mucho más complejas.

El verdadero salto llegó con la Inteligencia Artificial. Sus chips se volvieron fundamentales para desarrollar herramientas como ChatGPT y otros sistemas avanzados. Nvidia llegó a acercarse a los u$s6 billones de valor en bolsa, mientras que la fortuna personal de Huang superó los u$s150.000 millones.

Pero su historia al frente de la empresa terminó de manera inesperada. El 12 de noviembre, Huang renunció como CEO después de que trascendieran relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechada de tener contactos con los servicios de inteligencia de China.

El escándalo provocó preocupación por la seguridad de la compañía, aunque Nvidia aseguró que no tenía indicios de que su información confidencial hubiera quedado comprometida.

Tras su salida, Colette Kress asumió temporalmente la dirección y Harvey Jones quedó al frente del directorio. La empresa comenzó a buscar un reemplazante definitivo para quien había sido su máximo responsable durante 33 años.

La crisis llegó en un momento delicado. Las acciones de Nvidia ya habían caído alrededor de un tercio desde sus máximos de octubre, ante las dudas de los inversores sobre el futuro del negocio de la Inteligencia Artificial.