Los bancos podrán usar los fondos en préstamos para viviendas en construcción, aunque todavía no tengan la hipoteca inscripta, y ninguna entidad podrá quedarse con más del 40% del monto. La tasa de los créditos tendrá un techo de UVA más 7,5% nominal anual.

Crédito hipotecario: El Gobierno busca incentivar el sector con cambios en licitaciones de fondos del FGS.

El Gobierno de Javier Milei busca profundizar el alcance del crédito hipotecario para lograr un repunte del sector. Con ese objetivo, realizará este martes la tercera licitación de plazos fijos para bancos con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES , aunque en esta oportunidad introdujo cambios para incentivar la demanda.

La principal novedad es que las entidades podrán aplicar los fondos a préstamos que todavía no tienen la hipoteca inscripta: los respaldados por un boleto de compraventa con compromiso de constituirla y los de unidades cuyo edificio tiene una hipoteca divisible pendiente de división, según la agencia Bloomberg.

Cabe señalar que hasta ahora, una de las principales barreras para acceder a un crédito hipotecario era la necesidad de contar con una propiedad escriturada y en condiciones de constituir una garantía tradicional. Esa exigencia limitaba las posibilidades de financiamiento para quienes buscaban comprar departamentos en pozo o durante las primeras etapas de construcción.

El cambio busca ampliar el universo de potenciales compradores y permitir que el crédito acompañe el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios , en vez de concentrarse sobre todo en viviendas usadas o terminadas.

La convocatoria se formalizó mediante la Comunicación “B” 13258 del Banco Central. E l monto previsto para esta tercera instancia es de $200.000 millones, igual al de las dos licitaciones anteriores .

Los fondos se colocarán en depósitos a plazo fijo ajustables por UVA, únicamente a cinco años y con un diferencial mínimo de 4,5%. Así, la subasta concentrará la demanda en un solo tramo, el más largo, que había sido el más pedido por las entidades en las dos licitaciones previas.

Para los tomadores de créditos, los bancos tendrán un tope: no podrán ofrecer préstamos con una tasa superior a UVA más 7,5% nominal anual.

En ese sentido, las entidades financieras contarán con un plazo de 90 días corridos desde la acreditación de los fondos para otorgar los créditos. Además, y a diferencia de las licitaciones pasadas, cada banco podrá recibir como máximo el 40% del monto total licitado, sujeto a los límites patrimoniales y de cartera establecidos.

El Gobierno de Javier Milei busca profundizar el alcance del crédito hipotecario para lograr un repunte del sector. Presidencia

El Banco Ciudad y los créditos para comprar en pozo

En paralelo a la iniciativa nacional, el Banco Ciudad lanzó una línea de préstamos hipotecarios para comprar viviendas en desarrollo, desde el pozo o en las primeras etapas de obra. El programa está destinado a la compra de vivienda única y de ocupación permanente en proyectos de propiedad horizontal ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, que el banco evalúe y apruebe.

El primer desarrollo incorporado al esquema está ubicado en Núñez, cerca de la avenida Cabildo. El emprendimiento contempla unidades de entre 50 y 75 metros cuadrados. Es el primer proyecto que utiliza el mecanismo de registro de la subdivisión en propiedad horizontal, que permite inscribir el boleto de compraventa en el Registro de la Propiedad Inmueble, de acuerdo con el DNU 1017/24.

El Banco Ciudad lanzó una línea de préstamos hipotecarios para comprar viviendas en desarrollo, desde el pozo o en las primeras etapas de obra.

La línea ofrece hasta 25 años de plazo, contando la etapa de obra, y cubre como máximo el 75% del valor de venta, con un límite de $200 millones por préstamo. El capital se ajustará por UVA, con una tasa fija de 9,5% nominal anual.