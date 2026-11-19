El actor y comediante británico atraviesa una gran crisis judicial y patrimonial, por lo que el futuro de su fortuna está en riesgo.

Russell Brand pasó de ser una de las figuras más reconocidas del entretenimiento británico a protagonizar un escándalo que amenaza con afectar su patrimonio . Después de años de éxito en Hollywood , televisión y espectáculos en vivo, su situación financiera está en la cuerda floja.

Ahora, la atención está en una operación inmobiliaria que hizo antes de su juicio y en una serie de movimientos contables que todavía no fueron explicados públicamente. Las posibles consecuencias económicas podrían extenderse por mucho tiempo, aunque todavía no se sabe el alcance real de las obligaciones que deberá afrontar.

Russell Brand a cumuló un patrimonio estimado en u$s20 millones , gracias a sus trabajos como actor, comediante, escritor y presentador. Durante su carrera participó en películas como "Forgetting Sarah Marshall", "Get Him to the Greek", "Arthur" y "Rock of Ages". También obtuvo ingresos por libros, giras de monólogos y plataformas de contenido digital.

El comediante británico construyó una extensa trayectoria en el cine, la televisión y los espectáculos de humor.

Sin embargo, su situación cambió después de enfrentar un proceso judicial por delitos sexuales . El 5 de noviembre de 2026, un jurado británico lo declaró culpable de una violación y tres agresiones sexuales contra cuatro mujeres, por hechos ocurridos entre 2004 y 2009.

Cuatro días después, el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, lo condenó a diez años y seis meses de cárcel . A las consecuencias penales se suman demandas civiles y posibles obligaciones económicas que podrían comprometer parte de sus activos.

Uno de los focos de atención es Pablo Diablo's Legitimate Business Firm Limited, la compañía que Brand creó en 2006 para administrar sus ingresos profesionales. El patrimonio neto de la empresa pasó de 7,12 millones de libras a 3,34 millones de libras entre 2024 y 2025, una caída significativa.

Las propiedades de lujo forman parte de las inversiones inmobiliarias de numerosas figuras del entretenimiento. Netflix

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Una de las operaciones más controvertidas involucra Thatched Cottage, una mansión en Hambleden, cerca de Henley-on-Thames, en Oxfordshire. La propiedad, construida en 1897, cuenta con seis habitaciones, jardines, pileta y cine privado.

Brand la compró en 2016 por 3,3 millones de libras esterlinas y posteriormente habría invertido otro millón en renovaciones. El 15 de septiembre de 2026, semanas antes del inicio de su juicio penal, el comediante presentó una solicitud para transferir la propiedad a su esposa, Laura Brand, sin recibir dinero a cambio.

El movimiento generó especulaciones sobre un posible intento de proteger el patrimonio frente a futuras demandas de indemnización. La legislación británica contempla mecanismos para revisar determinadas transferencias de bienes realizadas por debajo de su valor de mercado cuando se demuestra que buscan perjudicar a los acreedores.

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El segundo frente económico se debe a una operación de 7,44 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos u$s9,8 millones, entre Russell Brand y su empresa. Según las cuentas de Pablo Diablo's Legitimate Business Firm Limited, al cierre de 2024 el comediante mantenía una deuda personal con la sociedad por 7.439.542 libras.

Un año después, esa deuda ya no figuraba de la misma manera en el balance y la empresa registraba una obligación de apenas 495 libras a favor de Brand. No se sabe cómo se resolvió la operación, pero el problema surge porque Brand se mudó a Estados Unidos en 2024 y su permanencia en una prisión británica podría modificar su situación de residencia fiscal.

Si la cancelación del préstamo se hizo con ingresos sujetos a impuestos y se cumplen determinadas condiciones de residencia, podría enfrentar una obligación de unos u$s3,8 millones.