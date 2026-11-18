El intérprete atravesó un derrumbe económico que modificó sus hábitos, sus decisiones profesionales y su manera de relacionarse con el dinero.

John Malkovich construyó una carrera de más de cuatro décadas en el cine, el teatro y la televisión , con participaciones en producciones independientes y grandes películas de Hollywood. Su nombre quedó asociado a personajes intensos y actuaciones particulares, pero detrás de esa trayectoria también existe una historia financiera con millones de recaudación, pero marcada por una de las mayores estafas de la historia estadounidense.

En diciembre de 2008, el actor descubrió que prácticamente todos los ahorros que había acumulado durante su vida profesional estaban comprometidos en el esquema fraudulento de Bernie Madoff. La noticia representó un golpe enorme para su economía familiar y lo obligó a modificar sus hábitos de consumo, aceptar nuevos trabajos y revisar sus decisiones empresariales.

John Malkovich tiene una fortuna calculada en u$s10 millones . Ese patrimonio se atribuye a sus décadas de trabajo como actor, productor, director y diseñador de moda. Su recorrido profesional ayuda a entender cómo construyó esa posición. Malkovich participó en más de cien películas y recibió dos nominaciones al Oscar como mejor actor de reparto: por Places in the Heart (1984) y In the Line of Fire (1993).

Entre sus títulos más reconocidos aparecen Dangerous Liaisons, Of Mice and Men, Con Air, Being John Malkovich y Burn After Reading. También formó parte de producciones comerciales como The Man in the Iron Mask, Red y Transformers: Dark of the Moon.

A diferencia de otras figuras que concentran sus ingresos en grandes contratos cinematográficos, el actor alternó proyectos de distintos presupuestos, trabajos teatrales, producciones independientes y participaciones televisivas. La diversificación profesional fue una característica de su carrera mucho antes de que tuviera que reconstruir sus finanzas.

La estafa de Bernie Madoff: el golpe financiero que dejó en cero al actor

El episodio más delicado de su historia económica ocurrió en 2008, cuando salió a la luz el fraude de Bernie Madoff, un financista estadounidense que había construido un esquema Ponzi durante años.

El mecanismo consistía en captar dinero de inversores y pagar supuestas ganancias con los fondos aportados por nuevos clientes, en lugar de obtener rendimientos mediante operaciones financieras reales. El fraude terminó afectando a miles de personas, organizaciones y empresas.

Malkovich descubrió lo sucedido cuando regresó de un viaje a México, donde había dirigido una obra teatral. Al llegar a su casa encontró imágenes de Madoff esposado y comprendió que sus ahorros estaban comprometidos.

El actor explicó que su entonces administrador financiero había colocado prácticamente todo lo que él y su familia habían ganado con el financista. Su descripción fue contundente: había perdido todo lo que había ganado hasta ese momento.

La magnitud del golpe también apareció en el plano judicial. Durante una disputa vinculada con la quiebra de la firma de Madoff, los abogados de Malkovich buscaron recuperar más de u$s2,2 millones, tomando como referencia el valor que figuraba en su último resumen de inversiones.

El administrador judicial, en cambio, aprobó un reclamo cercano a los u$s670.000, calculado sobre el dinero neto efectivamente ingresado.

Cómo se reinventó económicamente: cine comercial, televisión y producción independiente

Después del derrumbe financiero, Malkovich optó por una estrategia bastante directa: volver a trabajar y modificar el nivel de gastos de su familia. En lugar de esperar una oportunidad extraordinaria, retomó una agenda profesional intensa y aceptó proyectos que le permitieran generar ingresos.

En distintas entrevistas explicó que también dejó de involucrarse en algunas producciones cinematográficas costosas que terminaban generando pérdidas. La experiencia lo llevó a prestar mayor atención a los presupuestos y a las condiciones económicas de cada proyecto.

Su actividad continuó en distintos formatos. En televisión participó en producciones como The New Pope, donde interpretó al papa Juan Pablo III, Billions y Space Force, la comedia de Netflix protagonizada por Steve Carell. También tuvo participación en The New Look, la ficción de Apple TV+ sobre el mundo de la moda durante la Segunda Guerra Mundial, y en Ripley, la adaptación televisiva de la novela de Patricia Highsmith.

Otro capítulo importante fue su trabajo detrás de cámara. Junto con Lianne Halfon y Russell Smith, Malkovich cofundó Mr. Mudd, una compañía de producción independiente creada en 1998.

La firma participó en películas reconocidas como Ghost World, Juno, Young Adult y The Perks of Being a Wallflower. La última, protagonizada por Logan Lerman, Emma Watson y Ezra Miller, consolidó el perfil de la productora dentro del cine independiente estadounidense.

Sus negocios fuera de Hollywood: moda europea, gastronomía en Lisboa y bienes raíces

La faceta empresarial de Malkovich también tuvo un costado creativo. En 2002 lanzó la compañía de indumentaria Mrs. Mudd y al año siguiente presentó la colección masculina Uncle Kimono. Más adelante desarrolló Technobohemian, una propuesta de ropa con fabricación europea y una estética vinculada con sus propios gustos.

El actor participó personalmente en el diseño de las prendas y convirtió esa actividad en una extensión de sus intereses artísticos. La moda no fue solamente una inversión financiera, sino también un espacio donde pudo experimentar con materiales, cortes y estilos.

En el rubro gastronómico, uno de sus proyectos más conocidos fue Bica do Sapato, un restaurante de Lisboa en el que participó como socio. El establecimiento abrió en 1999 y se convirtió en un espacio reconocido de la escena gastronómica portuguesa, con distintas propuestas culinarias y una ubicación junto al río Tajo.

También estuvo vinculado con Lux, una conocida discoteca de la capital portuguesa. Ambos emprendimientos formaron parte de su etapa de inversiones en el sector de la hospitalidad. Sin embargo, no deben presentarse como negocios que continúan actualmente bajo su propiedad: Bica do Sapato cerró en 2019 y reabrió años después con nuevos responsables empresariales.

Otra experiencia estuvo relacionada con el vino. Malkovich produjo pinot noir en Francia junto con su esposa, Nicoletta Peyran, y tuvo intereses en proyectos vitivinícolas. También participó en antiguos emprendimientos gastronómicos franceses que posteriormente dejaron de funcionar.