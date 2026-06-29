El Gobierno promete facilitar exportaciones por correo y convertir a la Argentina en un polo global de IA

Federico Sturzenegger anticipó una medida que permitirá a las pymes vender directamente al exterior a través de plataformas como Amazon, replicando el modelo que utilizan gigantes chinos como Shein y Temu.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue uno de los oradores en la apertura del Congreso Nacional Pymes 2026.

El Gobierno nacional prepara una nueva batería de medidas de desregulación con el objetivo de ampliar las oportunidades de negocios para las pequeñas y medianas empresas . El anuncio más relevante apunta a habilitar un mecanismo largamente reclamado por el sector exportador: la posibilidad de vender productos argentinos directamente al exterior mediante plataformas internacionales de comercio electrónico.

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La iniciativa fue anticipada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado , Federico Sturzenegger , durante su exposición en el Congreso Nacional Pymes 2026 , donde también delineó otros ejes de la agenda oficial: la creación de un marco regulatorio favorable para el desarrollo de la Inteligencia Artificial , la promoción de convenios laborales por empresa, una profunda reforma del mercado de capitales y la digitalización integral de las relaciones comerciales.

Según anticipó el funcionario, en los próximos días el Ejecutivo eliminará restricciones a una categoría de exportaciones que, a su juicio, impiden que miles de pequeñas empresas puedan competir en igualdad de condiciones con vendedores de otros países.

En ese sentido, Sturzenegger sostuvo que actualmente una pyme argentina no puede vender sus productos directamente a consumidores extranjeros utilizando plataformas globales de ecommerce debido a que nunca fue reglamentada la denominada exportación postal .

"¿Saben que si ustedes quieren exportar como Shein y Temu hacen en China , está prohibido ? Nuestros productores pymes que quieren colgarse en Amazon en Estados Unidos y vender directo desde Argentina en Amazon Estados Unidos o en Amazon Europa no lo pueden hacer", afirmó.

El ministro explicó que la exportación postal aprovecha los acuerdos existentes entre los correos oficiales de distintos países. En ese sistema, el envío realizado desde la Argentina es recibido por el correo oficial del país de destino, que se encarga de la distribución final sin que el exportador deba afrontar los elevados costos propios de un courier privado.

"Se dan cuenta que nosotros le estamos haciendo la distribución a Shein y Temu gratis en Argentina, pero no permitimos que nuestros empresarios hagan lo mismo", cuestionó.

Por ese motivo, anticipó que el Gobierno ya trabaja en la reglamentación correspondiente y dejó una promesa concreta para el sector empresario.

"Estén atentos porque va a haber novedades de esto en pocos días y se les va a abrir todo ese mundo de Amazon y otras plataformas de venta online", aseguró.

De concretarse esa modificación, miles de pequeñas empresas podrían comercializar sus productos directamente a consumidores de Estados Unidos, Europa y otros mercados internacionales utilizando marketplaces globales, reduciendo significativamente los costos logísticos de exportación.

Desmontando barreras de entrada para Pymes

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de eliminación de regulaciones que, según Sturzenegger, ya acumula unas 16.000 desregulaciones desde el inicio de la actual administración.

El ministro sostuvo que muchas de las normas eliminadas representaban obstáculos especialmente gravosos para las pequeñas empresas.

"Cada regulación tiene una barrera de entrada. Muchas veces para una empresa grande, que tiene estudios de abogados y departamentos de compliance, es fácil pasar esa barrera. Pero para el que está empezando no lo es. Es particularmente dañino y doloroso", afirmó.

En ese sentido recordó una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno: la eliminación de la prohibición para importar bienes de capital usados.

Según explicó, esa restricción impedía que las pymes accedieran a maquinaria relativamente nueva disponible en otros países a precios considerablemente más bajos que los equipos nuevos.

"Le habíamos prohibido a nuestros empresarios recorrer el mundo y comprar una máquina usada de dos o tres años. Tenemos decenas de casos de pymes que pudieron traer equipamiento y avanzar cuarenta años en tecnología", sostuvo.

También mencionó como ejemplo la habilitación del servicio de internet satelital de Starlink, que permanecía restringido antes de la actual gestión.

"Hoy tres millones de argentinos acceden a internet, sobre todo en lugares muy remotos donde nunca iba a llegar un cable de fibra óptica", señaló.

Desregulación y aliento a la inversión

Durante buena parte de su exposición, Sturzenegger defendió la política de desregulación como un componente esencial para fortalecer el derecho de propiedad y generar condiciones favorables para la inversión.

Según indicó, la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal constituyen condiciones indispensables para que el Estado pueda respetar contratos y reglas de juego.

"Un gobierno que respeta sus contratos y sus palabras necesita una situación fiscal sana. Si está al borde de una crisis, algún manotazo de ahogado va a hacer: aumentar impuestos, defaultear, expropiar o confiscar", sostuvo.

El funcionario afirmó que el objetivo oficial consiste en construir un entorno de negocios donde operar resulte más sencillo.

"La idea es que sea más sencillo acá, no más complicado. Ya cambió Argentina, estamos en un contexto mucho más normalizado y todavía falta un contexto donde les vamos a dar más libertad", expresó.

Convenios por empresas

Otro de los capítulos centrales de la presentación estuvo dedicado al mercado laboral. Allí el ministro instó a las empresas a utilizar una de las herramientas incorporadas por la Ley de Modernización Laboral: los convenios colectivos por empresa.

Según explicó, ese mecanismo permite que empleadores y trabajadores acuerden directamente las condiciones laborales, con prevalencia sobre los convenios sectoriales.

"Ustedes pueden hoy juntarse con sus empleados y fijar la relación laboral y el convenio que va a regir las relaciones laborales. El sindicato no entra, no hay que pagarle un peaje a nadie", afirmó.

Incluso adelantó que el Gobierno buscará impulsar un primer acuerdo de este tipo para establecer un antecedente que sirva como referencia para otras compañías.

"Vamos a tratar con alguna empresa ahora de hacer el primer convenio para que quede bien claro cómo es el proceso", señaló.

Facilidades para la emisión de ON

El segundo eje estuvo vinculado al financiamiento empresarial. Allí destacó la reciente reforma del mercado de capitales, que definió como "el Big Bang del mercado de capitales".

Según explicó, las obligaciones negociables inferiores a u$s140 millones ya no requerirán autorización previa de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Para el funcionario, esa modificación reducirá tiempos y costos de financiamiento para las empresas, ampliando significativamente el acceso al mercado de capitales.

"Se les abre todo un mundo de posibilidades en financiamiento. Explórenlo y empujen", recomendó.

En ese contexto sostuvo que existe una enorme disponibilidad potencial de ahorro privado.

"La plata sobra. Los argentinos tienen 300.000 millones de dólares ahorrados en el exterior, en el colchón o en cajas fuertes", afirmó.

Argentina como La Meca de la IA

Sin embargo, probablemente el tramo más ambicioso de su exposición estuvo dedicado a la Inteligencia Artificial, un sector que el Gobierno pretende transformar en uno de los motores del crecimiento económico.

Sturzenegger reveló que el proyecto de reforma de la Ley de Sociedades incorporará un capítulo específico destinado a brindar seguridad jurídica para las compañías que desarrollen o utilicen sistemas de IA.

El ministro cuestionó la tendencia regulatoria observada en otros países.

"En muchos lugares del mundo la inteligencia artificial se está regulando o sobreregulando porque muchas veces el regulador regula por las dudas. Javier Milei dice: nosotros no vamos a regular por las dudas, vamos a regular cuando haya un problema", explicó.

Según su visión, imponer regulaciones preventivas puede terminar frenando desarrollos tecnológicos cuyos beneficios todavía son desconocidos.

"Con una regulación no sabés qué estás destruyendo o qué estás matando", sostuvo.

Además, explicó que el proyecto establecerá reglas claras sobre la responsabilidad jurídica de las empresas que operen mediante inteligencia artificial.

"Lo estamos haciendo de una manera clarísima para las empresas que funcionan o se gestionan a través de inteligencia artificial, de una forma que en ningún lugar del mundo se está haciendo con esa claridad", afirmó.

El objetivo, según indicó, es posicionar al país como uno de los destinos más atractivos para la radicación de compañías tecnológicas.

"Es probable que Argentina, por lo menos es nuestra apuesta, se convierta en un ecosistema, una Meca y un lugar muy atractivo para el desarrollo de este tipo de tecnologías", sostuvo.

En esa línea agregó que el Presidente tiene una visión de largo plazo para esa industria.

"Tenemos un Presidente que dice: quiero que Argentina sea el mejor lugar del mundo para desarrollar esta industria", aseguró.

Impulso a la firma digital

Finalmente, Sturzenegger invitó a las pymes a profundizar su transformación digital aprovechando las herramientas surgidas de las recientes desregulaciones.

En particular destacó el desarrollo de plataformas privadas de firma digital, que permiten eliminar completamente el uso del papel en las relaciones comerciales.

"Si ustedes hoy, en su relación con sus clientes, tienen un papel, es porque quieren. Ya tenemos cuatro o cinco plataformas para la firma digital de documentos. Es gratuito y permite rediseñar totalmente las relaciones comerciales, agilizar procesos y bajar costos", afirmó.

Como cierre de su presentación, el ministro volvió a convocar a los empresarios a colaborar con el proceso de simplificación normativa impulsado por el Gobierno.

"Ustedes conocen las trabas mejor que nosotros. Escríbanme. Me van a ayudar a hacer el trabajo que el Presidente me encomendó: sacarles el pie del Estado de encima que realmente los asfixia", concluyó.