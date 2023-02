El impacto de la Inteligencia Artificial en los negocios

Automatización de procesos empresariales: La IA puede automatizar tareas rutinarias y repetitivas, lo que puede aumentar la eficiencia y reducir los costos. Por ejemplo, la IA puede automatizar la gestión de inventarios, el procesamiento de facturas y la atención al cliente.

Mejora de la toma de decisiones: La IA puede analizar grandes cantidades de datos y proporcionar información útil para la toma de decisiones empresariales. Por ejemplo, la IA puede analizar las preferencias de compra de los clientes para ayudar a las empresas a personalizar sus ofertas.

Mejora de la experiencia del cliente: La IA puede mejorar la experiencia del cliente al proporcionar asistencia personalizada y en tiempo real. Por ejemplo, la IA puede proporcionar asistencia en línea y en aplicaciones móviles, así como en chatbots y asistentes virtuales.

Mejora de la eficiencia operativa: La IA puede mejorar la eficiencia operativa de las empresas al optimizar los procesos y reducir los errores humanos. Por ejemplo, la IA puede utilizar algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la precisión de los pronósticos y la planificación de la producción.

Creación de nuevos modelos de negocio: La IA puede ayudar a las empresas a identificar nuevas oportunidades de negocio y a crear nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, la IA puede permitir a las empresas ofrecer productos y servicios personalizados en función de los datos de los clientes.

En resumen, la IA está transformando la forma en que se realizan los negocios, permitiendo a las empresas mejorar la eficiencia, reducir costos, tomar mejores decisiones y proporcionar una experiencia del cliente mejorada. Las empresas que adopten la IA pueden tener una ventaja competitiva en el mercado.

Lo paradójico de esta nota es que hasta acá la escribió Open AI. Le pregunté cómo afecta la inteligencia artificial a los negocios y en menos de 10 segundos desarrolló lo anterior.

Le pedí luego que lo tradujera al inglés y portugués. Le pedí que escribiera lo mismo en formato diálogo. Le pedí que adaptara su respuesta para los estudios contables y contó que los afecta automatizando tareas que antes requerían intervención humana, como el procesamiento de facturas y la conciliación bancaria. Quise leer su respuesta sobre cómo afecta a la industria del software y me contó que la IA está automatizando la depuración de código y la detección de vulnerabilidades. Todo esto no me llevó más de 90 segundos.

No es ilimitado aún y por supuesto que tiene errores, pero ya aprobó exámenes de ingreso a las principales universidades del mundo, genera algoritmos que llevaría muchas horas hombre en minutos y arma contratos complejos en segundos, en el idioma que necesites. Todo ello y muchísimo más, ya lo hace.

“No es la más fuerte de las especies la que sobrevive y tampoco la más inteligente. Sobrevive aquella que más se adapta al cambio”. La reflexión de Darwin hace 160 años está más vigente que nunca.

Adapta tu negocio al cambio o no sobrevivirá. Así de simple. Así de crítico.