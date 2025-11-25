Black Friday 2025 en Argentina: cómo serán los descuentos y marcas que participan

El evento comercial se realizará del 28 de noviembre al 1° de diciembre y contará con rebajas y cuotas sin interés en moda, tecnología, viajes y más.

Se viene una nueva edición del Black Friday en la Argentina , y no es solo un día más, porque los comercios y las marcas ya se preparan para ofrecer rebajas que pueden marcar diferencia , sobre todo pensando en las compras navideñas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque el entusiasmo por las ofertas crece, algunos expertos advierten que no todos los descuentos serán tan grandes como en otras ediciones porque los márgenes se habrían ajustado y las promociones podrían estar más acotadas. Por eso, conviene moverse con cabeza y no dejarse llevar por cualquier oferta relámpago sin comparar.

Al mismo tiempo, la lista de marcas participantes es bastante amplia , incluye desde gigantes tecnológicos hasta firmas de moda, aerolíneas y empresas de turismo, lo que abre un abanico sólido para distintos tipos de compra y renovar el celular, planear un viaje o adelantar regalos.

Según el sitio oficial de BlackFriday.com.ar , la edición 2025 comenzará el viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1° de diciembre .

Así, el evento no se limita solo al viernes. Algunas marcas nacionales e internacionales aprovecharán para lanzar promociones en tiendas físicas y online durante todo ese último fin de semana del mes.

black-friday-g944701677_1920.jpg

Productos con descuento en el Black Friday 2025

Durante estos días se espera que haya ofertas en una gran variedad de rubros. Los comercios incluirán descuentos o cuotas sin interés en categorías como indumentaria, tecnología, electrodomésticos, turismo y hasta transporte.

Entre los productos más buscados estarán los smartphones y notebooks. Muchas marcas ya anticiparon rebajas en sus modelos más populares. También habrá oportunidad para adelantar viajes, ya que agencias y aerolíneas como JetSmart, Latam y plataformas turísticas aprovecharán el empujón del Black Friday para ofrecer descuentos en pasajes o paquetes para el verano.

Además, marcas de moda y calzado como Nike, Puma y Devré participarán activamente, al igual que cadenas de electrodomésticos y empresas del retail general, como Carrefour, entre otras.

Black Friday.jpg

Las mejores promociones del Black Friday 2025

Para sacarle el jugo al Black Friday 2025, los especialistas aseguran que conviene preparar una estrategia que incluya:

Comparar precios antes

Chequear cuotas sin interés

Monitorear si hay recargas de stock

Decidir qué conviene comprar ahora y qué puede esperar

El evento comercial cuenta con su página web oficial en la cual se pueden ver todas las marcas participantes, además de los tipos de promociones.

Algunos de los beneficios implican cuotas sin interés, descuentos en el precio original, 2x1 en productos seleccionados y rebajas según cantidad de elementos comprados.

Cada comercio especifica en su web oficial el tipo de promoción que aplica, sus condiciones y hasta cuándo durarán.