China extiende la investigación sobre la carne vacuna hasta 2026: qué significa para los países exportadores como Argentina

La decisión fue tomada en un momento de sobreoferta para la demanda local. La indagación no apunta a ningún país de forma específica.

El gobierno de China decidió prolongar dos meses más la investigación sobre las importaciones de carne vacuna , una medida que ofrece un respiro temporal a los proveedores extranjeros en medio de la persistente sobreoferta que enfrenta la industria cárnica local .

El Ministerio de Comercio informó que la revisión seguirá abierta hasta el 26 de enero de 2026 , argumentando “ la complejidad del caso ”.

Es la segunda vez que las autoridades chinas extendieron el proceso desde su inicio en diciembre pasado, coincidiendo con una caída del consumo interno y una reducción del volumen de compras externas en el mayor mercado del mundo . La investigación no apunta a ningún país de forma específica.

En agosto, Beijing ya había otorgado una prórroga de tres meses. Cualquier resolución que limite las importaciones afectaría a proveedores relevantes como Argentina , Australia y Brasil .

La investigación de China beneficia a los exportadores de carne vacuna.

“La breve prórroga de sólo dos meses es inusual: sugiere que los funcionarios no están tan cerca de llegar a una conclusión como algunos de los rumores de la industria han sugerido”, explicó Even Rogers Pay , director de Trivium China , con sede en Pekín.

“Las próximas semanas son un periodo político muy ajetreado en China, y muchos de los principales socios comerciales que envían carne de vacuno también celebrarán fiestas importantes en diciembre, así que podría ser que todos necesiten las semanas extra para ultimar las conclusiones”, añadió.

El contexto del mercado interno en China

A lo largo de este año, China reforzó su política de apoyo al sector ganadero. En julio, un funcionario del Ministerio de Agricultura indicó que la actividad bovina resultó “generalmente rentable” durante tres meses consecutivos.

El viernes pasado, esa cartera sostuvo que buscará consolidar los efectos de las medidas ya aplicadas y agilizar la recuperación de la producción de vacas lecheras.

Los precios del ganado bovino cerraron la semana en 25,6 yuanes por kilo, por encima de los 23,7 yuanes por kilo registrados en el mismo período del año pasado, según cifras de la consultora Mysteel.

China importó en 2024 un total de 2,87 millones de toneladas de carne vacuna, la mayor cifra hasta el momento. Entre enero y octubre de 2025, las compras externas aumentaron 2,8% interanual, alcanzando 2,41 millones de toneladas.