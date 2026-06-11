El invento con inteligencia artificial que te ayudará a mejorar tu alimentación diaria

En el día a día, con un ritmo constante de trabajo, reuniones y actividades, muchas personas ven difícil la tarea de cuidar sus hábitos alimenticios . Ante esta situación, un nuevo invento tecnológico llegó para simplificar este proceso y facilitar el control de lo que se consume.

Esta propuesta surgió para para que el seguimiento nutricional se una experiencia mucho más atracativa . A partir de esto, muchas personas van a poder registrar minuciosamente sus platos de comida sin abrumarse y terminar abandonando la dieta, como suele pasar en la mayoría de los casos.

Grubsnap es un dispositivo portátil que puede llevarse en el cuello y está equipado con inteligencia artificial que fue diseñado para registrar la alimentación de forma automática .

Su principal diferencia respecto de otras alternativas del mercado es que no requiere que el usuario saque fotografías, escriba datos o complete formularios después de cada comida, ya que el equipo incorpora una pequeña cámara capaz de captar imágenes de los alimentos durante el día.

Después, mediante algoritmos especializados, identifica qué tipo de comida aparece en cada captura y genera un historial detallado del consumo diario. La empresa detrás del proyecto señala que el producto busca eliminar una de las principales causas de abandono de las aplicaciones nutricionales. Diversos estudios indican que más del 70% de las personas dejan de registrar sus comidas dentro de las primeras dos semanas debido al esfuerzo que implica hacerlo manualmente.

Para evitar ese inconveniente, Grubsnap funciona de manera pasiva. El usuario solo debe llevar el dispositivo consigo mientras desarrolla sus actividades habituales y el sistema se encarga de recopilar la información y procesarla automáticamente. Además, incorpora un sistema de evaluación denominado Grubscore, que analiza la calidad de los alimentos según dos factores: el aporte nutricional y la capacidad de generar saciedad.

Para que sea todavía más llevadero, la plataforma incorpora elementos propios de los videojuegos, como rachas de cumplimiento, desafíos personalizados y hasta puntuaciones diarias que buscan estimular la constancia y reforzar los hábitos positivos.

Grubsnap Con ayuda de la IA, esta herramienta facilita la tarea de comer mejor. Gentileza - Grubsnap

Las características de este dispositivo

Uno de los puntos más llamativos de Grubsnap es su autonomía, con una batería que ofrece hasta 16 horas de funcionamiento continuo, suficiente para cubrir un día completo sin necesidad de recargas intermedias. El sistema fue entrenado exclusivamente para reconocer alimentos, por lo que descarta otras imágenes que no tengan relación con comidas o bebidas.

En materia de privacidad, las fotografías se almacenan cifradas y únicamente pueden ser consultadas por el propietario de la cuenta. Además, el software aplica un recorte automático que conserva únicamente la zona donde aparece la comida y elimina cualquier tipo de información innecesaria del entorno.

Para quienes prefieren suspender temporalmente la captura de imágenes, el equipo incorpora un botón físico que activa un modo de pausa y con una nueva pulsación, el dispositivo retoma su funcionamiento habitual. La sincronización se lleva a cabo mediante redes Wi-Fi previamente configuradas, reduciendo el consumo energético del teléfono y agilizando la transferencia de datos.

El dispositivo cuenta con dos modos de funcionamiento principales. El primero corresponde al registro automático de alimentos, mientras que el segundo permite llevar a cabo configuraciones, consultar el estado de la batería y ajustar parámetros de conectividad.