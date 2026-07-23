El invento ideal para los amantes del pan casero: un kit inteligente que cuida y controla tu masa madre

Para preparar un pan artesanal , uno tiene que tener paciencia, constancia y un control muy preciso de las condiciones de fermentación. Como incluso el más mínimo cambio en la temperatura o la humedad puede modificar todo el resultado , aunque se siga la misma receta, un nuevo invento propone una solución.

Se trata de un dispositivo tecnológico pensado para quienes quieren mantener una masa madre saludable sin tener que estar completamente pendientes de la preparación. El sistema automatiza gran parte del proceso y ofrece información en tiempo real para lograr las fermentaciones más estables .

El nuevo sistema se llama Doubot y fue desarrollado por la empresa Smokpub . Actualmente forma parte de una campaña de financiamiento colectivo en Kickstarter con la propuesta de convertir el cuidado de la masa madre en una tarea mucho más sencilla para usuarios con poca experiencia y también para aficionados que buscan resultados más constantes.

Este equipo reúne en un único conjunto el recipiente para mantener la masa madre y el contenedor para la fermentación principal, simplificando gran parte del trabajo. Uno de los problemas más comunes para quienes elaboran pan en casa aparece cuando la temperatura ambiente cambia entre estaciones o incluso durante el mismo día, ya que modifica el comportamiento de los microorganismos responsables de la fermentación y puede alterar tanto el volumen como la textura final de la masa .

El objetivo de Doubot consiste justamente en reducir ese margen de error a partir de un sistema que registra constantemente los distintos parámetros ambientales y adapta las condiciones para mantener un entorno controlado. Además, todo el funcionamiento puede supervisarse desde una aplicación para celulares , que ofrece programas automáticos y también la posibilidad de configurar cada preparación de manera personalizada.

El invento cuenta con una app que aprende todas tus recetas. Gentileza - Smokpub

Las características y funciones de este invento

El novedoso equipo incorpora cinco sensores integrados que trabajan al mismo tiempo y controlan:

El porcentaje de crecimiento de la masa

La temperatura ambiente

La temperatura de la superficie de la preparación

La humedad

La concentración de dióxido de carbono (CO)

Toda esa información se actualiza en tiempo real y permite detectar cambios antes de que sean visibles para el usuario. El kit incorpora una tapa inteligente de 130 x 40 milímetros, equipada con sensores, regulación del flujo de aire y un sistema de liberación de calor. Esa misma tapa puede ponerse tanto sobre el frasco para la masa madre como sobre el recipiente de fermentación principal.

El frasco tiene una capacidad de 1.000 mililitros, está fabricado con materiales libres de BPA y puede lavarse en lavavajillas. El segundo recipiente alcanza los 4.000 mililitros, lo suficiente para preparar distintas variedades de pan o masas más grandes. El calentador integrado desarrolla una potencia de 20 W. El usuario puede seleccionar valores de hasta 40 °C, mientras el sistema regula automáticamente el ambiente interno.

La aplicación móvil, compatible con dispositivos Android e iOS, envía avisos cuando llega el momento de revisar la fermentación, formar la masa o comenzar el horneado. También almacena el historial completo de cada preparación, incluyendo curvas de fermentación, registros de temperatura y niveles de CO, para poder repetir las recetas con condiciones muy similares. Entre los programas predeterminados hay opciones como:

Masa madre

Pan artesanal

Masa para pizza

Focaccia

Yogur

Los desarrolladores recomiendan reservar recipientes diferentes cuando se preparan alimentos con aromas intensos para evitar que esos olores afecten otras fermentaciones. Actualmente, Doubot puede reservarse en Kickstarter desde u$s159, mientras que el precio estimado para su comercialización será de u$s299, siempre que la campaña alcance el financiamiento previsto y la producción avance según el cronograma establecido. La empresa proyecta iniciar los primeros envíos durante diciembre de 2026.