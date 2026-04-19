Irán condiciona el diálogo con EEUU y anunció que no enviará negociadores a Pakistán mientras siga el bloqueo en el estrecho de Ormuz + Seguir en









Teherán rechaza retomar las conversaciones y exige el fin del bloqueo naval estadounidense como condición para avanzar en un nuevo acuerdo.

Irán endurece su postura y frena el diálogo con Estados Unidos.

Irán descartó enviar negociadores a Pakistán para retomar las conversaciones con Estados Unidos mientras continúe el bloqueo marítimo sobre sus puertos, en una señal de fuerte endurecimiento de su postura. La decisión choca con el anuncio de Donald Trump, que confirmó el viaje de su delegación a Islamabad para una nueva ronda de diálogo.

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La postura iraní fue difundida por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, que aseguró que no habrá avances en la negociación bajo las actuales condiciones. Según el medio, “no habrá negociaciones mientras continúe el bloqueo marítimo” impuesto por Washington, lo que deja en suspenso cualquier encuentro cara a cara en el corto plazo.

La decisión refleja un punto de quiebre en la estrategia de Teherán, que condiciona la vía diplomática al levantamiento previo de las medidas estadounidenses. En ese contexto, el canal de diálogo directo queda paralizado, aunque no completamente cerrado.

donald trump corte suprema Trump había confirmado su equipo para negociar en Pakistán. El bloqueo marítimo, eje del conflicto El punto central del desacuerdo sigue siendo el cerco naval estadounidense, que Irán denunció como “ilegal” y “delictivo”. En respuesta, el sábado volvió a imponer un “control estricto” en el estrecho de Ormuz, bloqueando el paso de buques apenas un día después de haber anunciado su reapertura.

La medida evidencia la fragilidad del escenario y la rapidez con la que cambian las condiciones en una de las rutas marítimas más importantes del mundo, clave para el comercio energético global.

Donald Trump ya había confirmado el equipo que viajaría a negociar en Pakistán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció por la mañana, el envío de una delegación a Pakistán para retomar las conversaciones con Irán en busca de un acuerdo que ponga fin al conflicto. A través de su red social Truth, confirmó que las gestiones comenzarían en Islamabad mientras la guerra sigue sin resolverse y crece la presión internacional. Trump y Vance 2024.JPG J.D. Vance encabezaría el equipo estadounidense para negociar en Islamabad. Reuters Finalmente, el vicepresidente J.D. Vance sería quien lideraría la delegación estadounidense, pese a las versiones previas que indicaban lo contrario. La confirmación llegó desde la Casa Blanca, luego de que el propio Trump generara dudas al señalar que no viajaría por motivos de seguridad. Junto a Vance estarían Steve Witkoff y Jared Kushner, dos figuras de máxima confianza del mandatario y con experiencia en negociaciones internacionales, incluyendo gestiones en Gaza y contactos vinculados al conflicto en Ucrania.