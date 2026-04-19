No es lo que imaginás: los países con más multimillonarios entre sus habitantes + Seguir en









Estas naciones ostentan a sus figuras más acaudaladas, pero hay un país que le lleva una enorme ventaja al resto.

Hay una nación que sobrepasa por mucho a sus competidores y arrasa con el primer lugar del ranking. Freepik

Hay un grupo muy reducido de personas que gozan de un lujo que pocos pueden darse: contar con miles de millones de dólares en sus cuentas bancarias. Estos fueron de vital importancia para hacer crecer sus negocios o emprendimientos y competir contra las mayores bestias del mercado.

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En este escenario, el país que lidera la tabla de naciones con más multimillonarios saca una ventaja de sobra frente a sus competidores. Desde el volumen de personas ricas hasta patrimonios netos mucho más elevados que los de sus seguidores en este prestigioso ranking.

Phoebe Gates Jeremy Smith/imageSPACE/Shutterstock Bill Gates es una pieza fundamental en la economía de Estados Unidos. Jeremy Smith/imageSPACE/Shutterstock Cómodos en el primer puesto: las fortunas de Estados Unidos Estados Unidos lidera el ranking mundial con 924 multimillonarios y una riqueza conjunta de aproximadamente 6.9 billones de dólares. Este volumen lo sitúa muy por encima del resto de los países, con una concentración de capital que marca una diferencia estructural en el mapa global.

El país concentra a figuras como Elon Musk (Tesla y SpaceX), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Bill Gates (Microsoft), Warren Buffett (Berkshire Hathaway) y Larry Ellison (Oracle). Sus patrimonios provienen de sectores como tecnología, comercio digital, software e inversiones financieras, que explican la magnitud de la riqueza acumulada.

China ocupa el segundo lugar con 470 multimillonarios y 1.8 billones de dólares. Entre sus principales nombres destacan Zhong Shanshan (bebidas), Ma Huateng (Tencent) y Jack Ma (Alibaba), todos vinculados a industrias de escala global.

India aparece en el tercer puesto con 188 multimillonarios y una riqueza total de 888 mil millones de dólares. Sobresalen Mukesh Ambani (Reliance Industries), Gautam Adani (infraestructura) y Shiv Nadar (HCL Technologies), quienes sostienen el peso del país en el ranking. mark zuckerberg1 El creador de Facebook también tiene un enorme patrimonio, que le juega a favor a Estados Unidos. Getty Images Europa: la sorpresa del mapa de los multimillonarios Alemania lidera el grupo europeo con 156 multimillonarios y 692 mil millones de dólares. Le siguen Reino Unido (91) y Suiza (84), mientras Italia registra 61 y España 32 (con 213.100 millones). Francia integra este conjunto, aunque el informe no detalla su cifra específica. De estas economías surgen nombres asociados a las mayores fortunas, como Bernard Arnault (LVMH) y Françoise Bettencourt Meyers (L’Oréal) en Francia, Amancio Ortega (Inditex) en España y Jim Ratcliffe (INEOS) en el Reino Unido. La acumulación de riqueza también se mide por ciudades: Milán registra un millonario cada 12 habitantes; París, uno cada 14; Londres, uno cada 41 y Roma, uno cada 54.

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