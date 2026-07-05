Una novedosa herramienta digital aprovecha un rasgo único de cada can y ofrece una alternativa distinta para reunir familias.

Esta herramienta te va a ayudar a encontrar a tu mascota más rápido.

Que un perro se escape suele ser una situación muy preocupante para cualquier familia. Aunque los microchips y las chapas identificatorias siguen siendo los recursos más conocidos, un nuevo invento tecnológico suma otra opción para localizar animales extraviados .

La iniciativa se basa en una característica biológica que cada perro posee desde su nacimiento y que no se repite en ningún otro ejemplar. Gracias a esa particularidad, una aplicación gratuita permite crear un registro individual y colaborar en la búsqueda cuando el animal desaparece.

NOSEiD es una aplicación gratuita desarrollada a partir de una idea impulsada por la marca de alimentos para mascotas IAMS junto con la agencia Adam&EveDDB. Su funcionamiento parte de un principio similar al de las huellas dactilares humanas , el dibujo formado por las arrugas y surcos de la nariz de cada perro, el cual es único e irrepetible.

Con esa información, la plataforma construye una especie de identidad digital para cada mascota , el propietario solo necesita descargar la aplicación, disponible para dispositivos con iOS y Android, seguir las instrucciones que aparecen en pantalla y tomar una fotografía de primer plano del hocico de su perro con la cámara del celular.

El registro no se limita únicamente a la imagen, ya que también solicita una descripción física del animal , como sus características visibles, para completar el perfil. Toda esa información queda almacenada en servidores en la nube y permite que el sistema compare futuras capturas con la base de datos.

Si el perro se pierde, el dueño puede activar una alerta desde la aplicación que llega a otros usuarios registrados en la misma zona, quienes pueden colaborar con la búsqueda.

Por el momento, NOSEiD funciona únicamente en Nashville, estado de Tennessee, donde atraviesa una etapa de prueba. Sin embargo, cualquier persona puede descargar la aplicación desde las tiendas oficiales y registrar sus datos. Cuando el servicio llegue a nuevas ciudades, el sistema enviará una notificación para informar que ya está disponible en esa ubicación.

La aplicación que utiliza la tecnología de los smartphones para identificar perros. Gentileza - NOSEID

Las características del escaneo y las funciones de alerta

El elemento central de NOSEiD es el reconocimiento de la nariz del perro. La aplicación analiza el patrón de líneas, pliegues y marcas presentes en el hocico para compararlo con los perfiles almacenados previamente.

Cuando una persona encuentra un perro perdido que coincide con una alerta publicada, puede abrir la aplicación y hacer un nuevo escaneo de la nariz del animal para que el sistema compare automáticamente esa imagen con la base de datos registrada en la nube.

Si existe una coincidencia positiva, la plataforma confirma la identidad del perro y habilita un canal de contacto entre quien encontró al animal y su propietario. De esa manera, ambas partes pueden coordinar el reencuentro sin necesidad de difundir datos personales de forma pública.

El proceso intenta simplificar la identificación de perros extraviados mediante una característica física permanente que no cambia con el paso del tiempo. Además del sistema de identificación, la aplicación incorpora un mecanismo de alertas geográficas que informa rápidamente a otros usuarios cercanos sobre la desaparición de un perro registrado.

Los desarrolladores también remarcan que tanto el microchip como la chapa con datos de contacto continúan siendo recursos recomendados para mejorar las posibilidades de recuperación.