Adiós a los problemas para dormir: la piramide que querrás tener en tu mesita de luz

Mientras millones buscan apagar la mente sin sumar pantallas, un dispositivo de luz y sonido propone un ritual breve para relajarse.

Una figura geométrica pensada para bajar el ritmo nocturno y convertir la mesa de luz en un punto de calma, sin sumar complicaciones.

Si los hábitos para dormir bien no alcanzan y la cabeza sigue a mil, no sos la única persona: a millones les pasa que se acuestan y la mente no afloja. En ese clima de pantallas, estrés y ruido, un ritual simple suele marcar la diferencia. Y ahí aparece una pirámide minimalista pensada para acompañar ese “apagado” nocturno.

El invento se llama Serapis y promete ordenar el momento de irse a dormir con una combinación de estímulos suaves : luz, sonido, ritmo y patrones visuales, todo dentro de un solo dispositivo y sin sumar complicaciones.

A diferencia de otros gadgets que te empujan a usar el celular, Serapis apunta a lo contrario: bajar la intensidad del entorno con una experiencia “todo en uno”. La idea es que, apenas lo apoyás en la mesa de luz, ya tenés a mano un apoyo sensorial que ayuda a dejar de rumiar pensamientos.

La propuesta trabaja con varias capas a la vez. Por un lado, suma ruido blanco (y otros tonos suaves) para tapar distracciones del ambiente. Por otro, incorpora una guía de luz de respiración , con ciclos lentos que invitan a acompasar el cuerpo y entrar en modo descanso.

También incluye visualizaciones llamadas Somnofractal : en vez de ser “dibujitos lindos”, buscan funcionar como un ancla para que la atención deje de correr detrás de ideas repetidas. En pocos minutos, esos cambios predecibles apuntan a calmar la mente inquieta.

Y hay un detalle clave que explica el nombre: la geometría. La forma piramidal no está solo por estética. Según sus creadores, esa figura aporta una sensación de calma, mejora cómo se “esparce” el sonido y ofrece un punto visual fijo que acelera la relajación.

Cómo crearon este particular dispositivo

Detrás del invento aparece Serapis Labs LLC, una firma de tecnología del sueño con base en Wyoming, Estados Unidos. Su punto de partida fue claro: hacer que dormir resulte más fácil sin sumar ruido, apps ni pasos innecesarios.

A partir de esa misión, diseñaron un equipo minimalista con controles simples y modos preestablecidos. Además, plantearon configuraciones para distintas edades y necesidades: desde programas suaves para chicos a partir de 5 años hasta opciones pensadas para embarazo y para personas mayores, con emisiones que cumplen estándares internacionales de seguridad.