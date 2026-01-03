Su padre le mostró un mundo nuevo y ahora gana millones al año por jugar videojuegos: quién es Tyler Blevins + Seguir en









El streamer fue una figura trascendental de su época, y principal responsable de convertir el hecho de jugar videojuegos en una profesión.

Fue jugador profesional, pero encontró en el streaming una mina de oro. CNBC

Años atrás era impensado que los jugadores pudieran generar millones de dólares ya sea en el circuito profesional o a través de transmisiones en directo. Sin embargo, el avance del mundo del streaming abrió puertas que muchos aprovecharon para construir grandes comunidades y forjar enormes fortunas.

Tyler Blevins, mejor conocido como Ninja, fue uno de los pioneros de este fenómeno. Comenzó su carrera en unos esports que todavía estaban lejos de la popularidad actual y, con el paso del tiempo, logró abrirse camino hasta convertirse en una de las figuras más exitosas del sector.

Ninja WireImage El streamer fue uno de los pioneros de esta profesión. WireImage Quién es Tyler "Ninja" Blevins y cómo se convirtió en millonario Tyler Blevins es conocido a nivel global como Ninja y su camino hacia los millones comenzó en el circuito competitivo de los videojuegos, mundo que le mostró su padre desde muy pequeño. Desde 2009 participó en torneos profesionales, primero en Halo 3, formando parte de equipos como Cloud9, Team Liquid y Renegades. Esa etapa no le generó grandes ingresos, pero le permitió ganar reputación y comprender el funcionamiento del gaming profesional.

El verdadero salto económico llegó cuando combinó la competencia con el streaming. A partir de 2011 comenzó a transmitir de manera regular y, con la llegada de Fortnite Battle Royale en 2017, su canal creció de forma acelerada. Entre septiembre de ese año y marzo de 2018 sumó más de 1.5 millones de seguidores en Twitch. Sus transmisiones marcaron picos históricos, como la partida junto a Drake, Travis Scott y Juju Smith-Schuster, que reunió a más de 635 mil espectadores simultáneos y transformó el streaming en una fuente de ingresos mensuales de cientos de miles de dólares.

Embed - El Éxito y la Caída de NINJA Gracias a esa visibilidad, Ninja cerró contratos comerciales de alto valor. En 2018 firmó un acuerdo con Red Bull eSports y ese mismo año estimó ingresos cercanos a los 10 millones de dólares, impulsados por suscripciones, publicidad y patrocinios. Epic Games lo eligió como una de las caras de Fortnite y en 2020 incorporó un skin con su imagen dentro del juego. Además, en 2019 Electronic Arts le pagó un millón de dólares para promocionar Apex Legends durante su lanzamiento.

Uno de los movimientos más determinantes fue su acuerdo exclusivo con Microsoft en 2019 para transmitir en Mixer. Tras el cierre de la plataforma en 2020, la compañía activó una cláusula de rescisión que, según distintos reportes, le aseguró un pago cercano a los 30 millones de dólares. En la actualidad, transmite de forma simultánea en varias plataformas, mantiene acuerdos comerciales activos y ocupa un rol ejecutivo como Director de Innovación en GameSquare, enfocado en el desarrollo de proyectos vinculados a esports y creación de contenidos. Varios millones: cuál es el patrimonio de Ninja Actualmente, el patrimonio neto de Tyler "Ninja" Blevins está estimado en unos 50 millones de dólares, según medios especializados. Esta cifra se explica por su trayectoria como creador de contenido y streamer, con comunidades masivas construidas a lo largo de más de una década. En YouTube acumuló alrededor de 2.5 mil millones de visualizaciones, mientras que en Twitch reúne cerca de 18.5 millones de seguidores. En su pico de popularidad, sus ingresos mensuales llegaron a oscilar entre 500 mil y un millón de dólares, un rendimiento que consolidó su lugar como una de las mayores fortunas surgidas del streaming.

