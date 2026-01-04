No más resequedad: el invento que mantendrá hidratados tus ojos + Seguir en









Millones sienten ardor por pantallas y aire seco: una apuesta japonesa promete mejorar la lágrima sin sumar gotas.

Un “descanso guiado” para el final del día: calor suave y luz en modo bienestar para cuando los ojos piden pausa tras horas de pantalla. Foto: KoushiCare

Entre aire acondicionado, pantallas y poco parpadeo, millones terminan el día con ardor y sensación de arena en los ojos. La clave muchas veces no está en “poner más gotas”, sino en recuperar la capa aceitosa que evita que la lágrima se evapore. Ahí aparece un dispositivo nuevo con enfoque distinto.

En una campaña de Kickstarter, la marca KoushiCare presentó LuminEyes, un casco-masajeador nacido en Japón que apunta a una idea simple: si la película lagrimal pierde su “tapa” grasa, la humedad se va rápido. Por eso, el foco no está en sumar líquido, sino en ayudar a que el ojo recupere su propia barrera protectora.

KoushiCare-LuminEyes Calor controlado y luz roja e infrarroja: la propuesta apunta a reactivar la capa grasa de la lágrima, un problema que afecta a millones. Foto: KoushiCare Invento millonario: el casco que beneficiará a tus ojos La propuesta de LuminEyes parte de una explicación cotidiana: la lágrima no es solo “agua”. Sobre esa humedad se forma una capa lipídica que frena la evaporación, y se produce en pequeñas glándulas del párpado. Cuando ese aceite no fluye bien, aparece la incomodidad típica, incluso en personas que lagrimean.

Para atacar esa causa, el dispositivo usa calor controlado. La idea es templar el borde del párpado hasta 41,5 °C para ablandar aceites más espesos y facilitar que vuelvan a cumplir su función. En otras palabras: no “moja” desde afuera, sino que busca que la lubricación natural se sostenga mejor.

El otro pilar es la luz de doble longitud de onda. Combina rojo (635 nm) e infrarrojo cercano (850 nm) con una tecnología conocida como fotobiomodulación, asociada a soporte tisular y a procesos de energía celular. Sumado al calor, el casco propone una rutina corta, de unos minutos, que se siente como un masaje tibio sobre los ojos cerrados.

Además, la campaña lo vende como un “reset” mental para la vida digital: asegura que el ritmo de la sesión arranca más rápido y después baja, para acompañar la relajación antes de dormir. Si a vos te pasa seguido o la molestia es intensa, lo más sensato es no autodiagnosticarse y consultar con un profesional para entender qué la dispara en tu caso.

