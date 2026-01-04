Ni Federer ni Djokovic: cuál es el tenista más rico de la historia + Seguir en









Pese a que con la raqueta consiguió algo de gloria, su fortuna la hizo con lo aprendió afueras de las canchas.

El ahora empresario goza de un enorme presente económico. MARTIN BUREAU

Que el mundo del tenis deja millones de dólares en ganancias es algo sabido a esta altura, como lo demostraron los deportistas más exitosos de la disciplina, entre ellos Roger Federer, Rafael Nadal o Novak Djokovic. Sin embargo, tener un patrimonio elevado no siempre está directamente relacionado con el éxito dentro de la cancha si se observa el recorrido completo del circuito profesional.

Ion Tiriac puede pasar inadvertido para las generaciones más jóvenes o para quienes no siguen de cerca el tenis. Aunque su desempeño deportivo no lo ubicó entre los mejores de la historia, fuera de las canchas mostró una gran capacidad para los negocios, lo que lo convirtió en el extenista más rico de todos los tiempos.

ion Daniel SIMON Gamma-Rapho Tiriac y su característico bigote, lo que le otorgó bastante fama en su época como tenista profesional. Daniel SIMON/Gamma-Rapho La historia de Ion Tiriac, el multimillonario extenista Ion Tiriac tuvo una carrera respetable como tenista profesional, especialmente en dobles, donde obtuvo el título de Roland Garros 1970 junto a Ilie Nastase, su logro más relevante. En singles se mantuvo competitivo durante años y llegó a ubicarse dentro del top 10 del ranking, aunque en ese período el tenis aún no ofrecía premios significativos ni contratos comerciales de gran magnitud. Su paso por el circuito le permitió construir vínculos clave, pero no fue la principal fuente de sus ingresos.

Tras su retiro, comenzó a trabajar como entrenador y representante. Primero acompañó a Nastase y luego asumió la gestión integral de la carrera de Boris Becker desde sus inicios. En ese rol negoció contratos publicitarios, acuerdos con marcas y condiciones comerciales en un tenis que comenzaba a profesionalizarse. Esa experiencia le permitió generar capital propio y comprender en profundidad el funcionamiento económico del deporte.

Con el dinero acumulado y ese conocimiento, dio un paso decisivo fuera del tenis. A comienzos de los años 90, tras la caída del régimen comunista en Rumania, detectó una oportunidad concreta: el país no contaba con bancos privados. Con capital obtenido en el exterior y socios financieros, fundó Banca Tiriac, una de las primeras entidades privadas del país, que creció con rapidez en un mercado sin competencia directa.

A partir de allí, expandió sus negocios a otros sectores. Invirtió en seguros, concesionarias de autos, leasing, aviación privada y turismo, sin romper su vínculo con el tenis, donde continuó como organizador y propietario de torneos, siendo el Abierto de Madrid el caso más emblemático. Miles de millones: cuál es el patrimonio de Ion Tiriac El patrimonio neto de Ion Tiriac está estimado en 2.4 mil millones de dólares, según medios especializados. Esa cifra refleja su consolidación como empresario tanto en el ámbito deportivo como en el empresarial, especialmente en Rumania, donde es considerado uno de los hombres más influyentes del país. Su perfil excéntrico también forma parte de su imagen pública. Es dueño de un museo privado que alberga una colección de más de 400 vehículos de lujo y modelos exóticos, entre los que se destacan dos Ferrari F40 y siete generaciones del Rolls-Royce Phantom, una muestra más del alcance de su fortuna.

