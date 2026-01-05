El Manchester United despidió a Rubem Amorim y Lisandro Martínez se quedó sin DT + Seguir en









Los "Diablos Rojos" decidieron ponerle fin al ciclo del entrenador portugués tras poco más de un año en el cargo. Recordemos que fue el DT que se peleó con Alejandro Garnacho y pidió su salida del club inglés.

El Manchester United despidió a Rubem Amorim y Lisandro Martínez se quedó sin DT

El Manchester United anunció este lunes el despido de Rúben Amorim, debido a los malos resultados cosechados por el equipo. Tras 14 meses en el cargo, el portugués deja de ser el entrenador del poderoso club inglés.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión de despedir a Amorim ha llegado tras el empate de este domingo frente al Leeds United que culmina una racha de tres empates, una victoria y una derrota en los últimos cinco partidos.

Su llegada fue en noviembre de 2024 y, en ese lapso de tiempo, completó la peor temporada del United el curso pasado al acabar decimoquinto en la Premier League. Además, cayó en la quinta ronda de la FA Cup, en cuartos de final de la Copa de la Liga y perdió la final de la Europa League contra el Tottenham.

Gracias a sus resultados, por primera vez desde 2014 el United no participa de ninguna copa internacional en Europa.

Pese a los malos resultados de la campaña pasada, la directiva respaldó a Amorim con los fichajes de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Sanne Lammens, gastándose en total cerca de 200 millones de euros. Estos, sin embargo, no cambiaron la cara del equipo.

Amorim deja el equipo tras 63 encuentros de los cuales ganó 25, perdió 23 y empató 15, con 122 goles a favor y 114 en contra. Además, su ciclo estuvo marcado por polémicas y mala relación con jugadores como Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony, Marcus Rashford y Tyrell Malacia.