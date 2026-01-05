Ya no son rentables: una popular cadena de comida rápida cerrará más de 200 locales + Seguir en









En este contexto no se salva nadie, la empresa que llegó a millones de clientes anunció el cierre de una gran cantidad de sucursales.

De ser el restaurante elegido por millones a cerrar más de 200 sucursales. Imagen: Cucinare.tv

La combinación de un contexto económico desafiante, el aumento de los costos operativos y los cambios en los hábitos de consumo está obligando a muchas empresas del sector gastronómico a replantear sus estrategias. El consumo fuera del hogar se ha moderado, mientras que competidores con modelos más eficientes captan millones de clientes que optan por alternativas más económicas o convenientes.

Al mismo tiempo, la carga de deudas y resultados financieros débiles se ha convertido en una amenaza para la sustentabilidad de operaciones tradicionales de comida rápida, provocando cierres masivos de sucursales y planes de reestructuración corporativa que buscan ajustar gastos y mejorar liquidez. En este marco, una de las marcas más emblemáticas de Estados Unidos anunció un plan de cierres que afecta directamente a su red de locales; al final revelamos de cuál se trata.

Jack In the box Las deudas millonarias llevaron a la franquicia a una fuerte reestructuración que cerrará 200 locales. Imagen: Jack In The Box Franchise El plan de reestructuración que afecta a miles: qué sucede con Jack in the Box La cadena estadounidense Jack in the Box, fundada en 1951 y con más de 2.000 restaurantes distribuidos en varios estados, confirmó que cerrará más de 200 de sus locales considerados de bajo rendimiento como parte de un proceso de reestructuración profundo.

La empresa atribuye estos cierres a costos operativos crecientes, bajadas en el consumo y bajo rendimiento sostenido en determinadas ubicaciones, factores que han reducido la rentabilidad de muchos establecimientos. El plan busca concentrar inversiones en los restaurantes más rentables, reforzar canales digitales y reducir la complejidad operativa para adaptarse a un mercado competitivo.

Además de los cierres, Jack in the Box ha puesto en marcha iniciativas para mejorar el flujo de caja y reducir deuda, incluyendo la venta de activos y la simplificación de su modelo de negocios, con el objetivo de fortalecer su posición financiera y operativa en el largo plazo.

