El mejor momento para vender tu empresa: una decisión personal con factores estratégicos clave

Condiciones macroeconómicas favorables

Un entorno económico estable y en crecimiento genera confianza tanto para compradores como para vendedores. Tasas de interés bajas, inflación controlada y un Producto Bruto Interno (PBI) en expansión son condiciones ideales, ya que respaldan un mercado saludable y activo en el que las transacciones tienden a concretarse a mejores precios. Ni que hablar en Argentina con temas como el “cepo cambiario”, entre otros. El no poder girar libremente dividendos al exterior es una restricción compleja. No obstante, la venta ideal no siempre puede esperar al momento económico perfecto, especialmente si los factores personales urgen una transición.