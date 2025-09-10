El millonario detrás de la aplicación más utilizada durante la pandemia: la historia de Eric Yuan







De rechazos migratorios a liderar Zoom, la historia de Eric Yuan muestra cómo la persistencia puede generar millones y cambiar la comunicación global.

Eric Yuan, creador de Zoom, pasó de múltiples rechazos de visa a liderar una de las plataformas más usadas del planeta y generar millones.

Durante la pandemia, millones de personas encontraron en Zoom la herramienta esencial para trabajar, estudiar y mantenerse en contacto. Detrás de esa aplicación que transformó la comunicación global se encuentra Eric Yuan, un ingeniero que convirtió una idea en un imperio tecnológico de alcance mundial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La historia de Yuan combina esfuerzo, visión y persistencia. Desde sus primeros pasos en China hasta levantar su compañía en Silicon Valley, el creador de Zoom pasó por rechazos, desafíos y decisiones que terminaron multiplicando su fortuna en el competitivo sector tecnológico.

Eric-Yuan Eric Yuan transformó una idea en Zoom, la app que conquistó al mundo en pandemia y lo llevó a acumular millones en el competitivo sector tecnológico.

Quién es Eric Yuan y cómo se convirtió en multimillonario Eric Yuan nació en 1970 en la provincia de Shandong, China. Tras estudiar ingeniería, buscó un futuro en Estados Unidos, pero su visa fue rechazada en ocho ocasiones antes de lograr la mudanza definitiva. Esa perseverancia lo llevó a integrarse en empresas clave del sector tecnológico.

En 1997 ingresó a WebEx, una firma pionera en videoconferencias. Su talento lo impulsó rápidamente hasta el cargo de vicepresidente de Ingeniería. Diez años después, Cisco compró la compañía por 3.200 millones de dólares, y Yuan continuó su carrera como ejecutivo de alto nivel dentro del gigante tecnológico.

En 2011 tomó la decisión que cambiaría su vida: fundar Zoom Video Communications. La idea surgió de su visión de ofrecer una plataforma sencilla y confiable para conectar a millones de usuarios. En pocos años, la empresa se convirtió en sinónimo de reuniones virtuales en todo el planeta. La salida a bolsa de Zoom en 2019 consolidó su liderazgo. El debut en el NASDAQ generó una capitalización de mercado de 16.000 millones de dólares, y la participación accionaria de Yuan lo posicionó entre los empresarios más ricos del mundo. Con la llegada del coronavirus, su fortuna se multiplicó a una velocidad inédita. Miles de millones: el patrimonio de Eric Yuan Hoy, el patrimonio de Eric Yuan alcanza los 4.7 mil millones de dólares, según Forbes. Aunque llegó a superar los 25 mil millones en el auge de la pandemia, la volatilidad del mercado tecnológico ajustó esas cifras en los últimos años. Más allá de los números, Yuan mantiene un perfil bajo. Alejado de los reflectores, concentra su energía en mejorar Zoom y explorar nuevas tecnologías. Su caso se estudia como ejemplo de cómo una visión clara y la resiliencia personal pueden transformar un obstáculo en una fortuna de miles de millones.

Temas Millones