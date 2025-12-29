"Avatar: Fuego y Cenizas" arrasa en la taquilla mundial y ya suma más de u$s750 millones + Seguir en









Con el estreno de la tercera película, la franquicia creada por James Cameron se convirtió oficialmente en la trilogía más taquillera de todos los tiempos.

La tercera parte lidera por segunda semana la taquilla en cines.

Por tercera vez en un cuarto de siglo, los cinéfilos acuden en masa a los cines de todo el mundo para un viaje a Pandora de la mano de James Cameron, esta vez gracias a Avatar: Fuego y Cenizas.

La última película de la saga de ciencia ficción de Cameron no solo se ha mantenido cómodamente por delante de la competencia durante la temporada navideña, sino que ha sumado 64 millones de dólares a su ya considerable recaudación en Estados Unidos, alcanzando un total de 217 millones de dólares, según Comscore.

Esto marca una caída del 28 por ciento en su segundo fin de semana en los cines, lo que significa que "Fuego y Cenizas" se mantiene aún más fuerte que su predecesora, Avatar: El Camino del Agua de 2022, que experimentó una fuerte caída del 52 por ciento en su segundo fin de semana.

La tercera entrega tuvo aún más éxito a nivel mundial, donde recaudó 181 millones de dólares adicionales, alcanzando una recaudación global estimada de 760 millones. Si Avatar: Fuego y Cenizas quiere seguir los pasos de las anteriores, deberá mantenerse en el primer puesto hasta bien entrado el nuevo año. Después de todo, las dos primeras películas de Avatar se mantuvieron en el número 1 durante siete fines de semana consecutivos y finalmente recaudaron más de 2000 millones de dólares cada una.

La esperadísima continuación de la serie Avatar de Cameron muestra a la familia Sully aún de luto por los sucesos del Camino del Agua, mientras el conflicto en Pandora se intensifica. En esta ocasión, su viaje los lleva a cruzarse con una nueva y agresiva tribu Na'vi que adora el fuego.

El récord de la trilogía de James Cameron Con el estreno de Avatar: Fuego y ceniza, la franquicia creada por James Cameron se convirtió oficialmente en la trilogía más taquillera de todos los tiempos. La saga ya llegó a alcanzar una recaudación total de 6060 millones de dólares a nivel mundial, por lo que, superó con una amplia diferencia, cercana a los 1.000 millones, a otras sagas emblemáticas como Star Wars, El Señor de los Anillos, Jurassic Park y Spider-Man.

