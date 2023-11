El nuevo modelo de viviendas que podría solucionar el déficit habitacional

Lejos de los antiguos diseños de techos a dos aguas, los modelos que se ofrecen hoy en el mercado son modernos y vistosos. El tiempo de construcción es un 50% menor y el precio por metro cuadrado construido ronda entre los US$ 700 y US$ 900. Si se quiere incorporar detalles de lujo y materiales importados, el valor puede llegar a US$ 1.200.