Miguel Ángel Berlini, de 64 años, falleció este jueves tras someterse a un implante dental en la Clínica Robles, ubicada en la calle Virrey del Pino al 2500, en el barrio porteño de Belgrano. La víctima, que había abonado u$s5.000 por el procedimiento, perdió la vida durante la cirugía, y las primeras sospechas apuntan a un error en la administración de la anestesia.
Tragedia en Belgrano: un hombre de 64 años murió durante un implante dental
Miguel Ángel Berlini había ingresado para hacerse un total de su dentadura. Hay dos profesionales detenidos. La clínica Robles fue clausurada.
Tras el hecho, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59, a cargo del doctor Belloqui, ordenó la detención de los dos cirujanos involucrados —un maxilofacial de 47 años y un plástico de 57—, el secuestro de sus credenciales profesionales y la clausura inmediata del centro médico.
El paciente no despertó luego de recibir la anestesia durante la intervención y los profesionales presentes, según informó C5N intentaron reanimarlo sin éxito. El equipo que intervino en la operación no contaba con un anestesista especializado en el lugar, pese a que la familia había pagado por ese servicio. Al arribar el SAME, se constató el deceso a las 16:40.
“Mi hermano pagó un anestesista y por el quirófano. Pero el anestesista no está, sino tendría que estar detenido. Solo están detenidos los dos médicos. O sea, que lo anestesió Robles (el doctor que lo atentió), porque él vino a darle una pastilla sublingual", comentó su hermana Alejandra Berlini a TN.
Investigación y clausura del centro médico
La fiscalía intervino de inmediato: además de la detención de los cirujanos, se incautó la historia clínica del paciente y se dispuso la clausura y faja del consultorio mientras avanza la investigación. Las autoridades analizan si hubo negligencia médica, imprudencia o incumplimiento de normativas que derivaron en la tragedia.
Este caso reabre el debate sobre la regulación de los centros de salud privados y la necesidad de garantizar la presencia de profesionales especializados —como anestesistas— en procedimientos invasivos, incluso en intervenciones aparentemente rutinarias como los implantes dentales.
