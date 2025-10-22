Tensión entre Elon Musk y Sean Duffy por el liderazgo de la NASA







La agencia espacial estadounidense podría elegir otra empresa para ejecutar la misión Artemis III y el dueño de SpaceX estalló.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio dio plazo hasta el próximo miércoles 29 de octubre para que SpaceX y Blue Origin, presenten un plan para acelerar el desarrollo del módulo lunar.

El director interino de la NASA, Sean Duffy, y el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk discuten sobre quién debería dirigir la agencia espacial, luego de que Duffy busque otras ofertas para encabezar la misión lunar Artemis 3, el cual prevé el regreso de los astronautas a la Luna y se encuentra prevista para el 2027.

Las diferencias comenzaron cuando Duffy dijo que, debido a las demoras de SpaceX en el desarrollo de su megacohete Starship, estaban recibiendo ofertas para la misión lunar y así, poder lograr realizarla luego de más de cinco décadas. “Me encanta SpaceX, es una empresa increíble. El problema es que están atrasados. Han alargado sus plazos y estamos en una carrera contra China”, enfatizó Sean en el programa "Squawk Box" de la CNBC.

Una portavoz de la NASA dijo que Duffy está centrado en vencer a China en la Luna. "Sean dijo que la NASA podría beneficiarse de ser parte del Gabinete, tal vez incluso dentro del Departamento de Transporte, pero nunca ha dicho que él quiera mantener el trabajo", agregó, refiriéndose a una información del Wall Street Journal que afirma que tal movimiento podría asegurar el papel de Duffy en la NASA.

Las declaraciones del director interino de la NASA, Sean Duffy En declaraciones al CNBC, Sean Duffy expresó: “No vamos a esperar a una sola empresa” y sostuvo que la NASA planea abrir el contrato que tiene SpaceX en exclusiva con Elon Musk desde 2021, para que Blue Origin o cualquier otra firma que esté lista pueda competir.

Embed We are in a race against China so we need the best companies to operate at a speed that gets us to the Moon FIRST.



SpaceX has the contract to build the HLS which will get U.S. astronauts there on Artemis III.



But, competition and innovation are the keys to our dominance in… pic.twitter.com/dAo0so5qqZ — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 20, 2025 Debido a esto, Musk respondió a través de sus redes sociales: "La persona responsable del programa espacial de Estados Unidos no puede tener un coeficiente intelectual de 2 dígitos. Sean dijo que la NASA podría beneficiarse de ser parte del Gabinete, tal vez incluso dentro del Departamento de Transporte, pero nunca ha dicho que él quiera mantener el trabajo”.

