22 de octubre 2025 - 11:39

Tesla dio un nuevo golpe y eliminó una función histórica dentro de los autos

La compañía de Elon Musk puso fin a una función clave en sus modelos eléctricos más básicos, como el Model 3 Standard 2026.

La compañía de Elon Musk eliminará la Radio FM de sus modelos eléctricos más básicos, como el Model 3 Standard 2026, una medida que se suma a la supresión previa de la banda AM.

Informate más

Tesla dio un nuevo golpe y eliminó una tradición histórica dentro del vehículo

De este modo, los vehículos de la marca dependerán por completo del audio en línea, transformando a Tesla en la primera automotriz sin radio terrestre en sus autos de serie.

La decisión llega en un momento clave: en el Congreso de Estados Unidos se discute la “Ley de Radio AM para Cada Vehículo”, que busca obligar a los fabricantes a mantener esta frecuencia por su rol en emergencias y comunicación pública.

El anuncio generó controversia, ya que las emisoras AM y FM aún concentran el 51% del consumo de audio en autos, superando a los podcasts y plataformas digitales.

Mientras algunos celebran el avance hacia un ecosistema totalmente conectado, otros advierten que Tesla podría estar dejando fuera una herramienta esencial de información y seguridad vial.

