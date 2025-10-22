Tesla dio un nuevo golpe y eliminó una función histórica dentro de los autos







La compañía de Elon Musk puso fin a una función clave en sus modelos eléctricos más básicos, como el Model 3 Standard 2026.

Tesla elimina una función clave en sus automóviles freepik

En plena transición tecnológica del sector automotor, Tesla volvió a sacudir el tablero con una decisión que genera debate entre usuarios y radiodifusores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La compañía de Elon Musk eliminará la Radio FM de sus modelos eléctricos más básicos, como el Model 3 Standard 2026, una medida que se suma a la supresión previa de la banda AM.

Tesla dio un nuevo golpe y eliminó una tradición histórica dentro del vehículo De este modo, los vehículos de la marca dependerán por completo del audio en línea, transformando a Tesla en la primera automotriz sin radio terrestre en sus autos de serie.

La decisión llega en un momento clave: en el Congreso de Estados Unidos se discute la “Ley de Radio AM para Cada Vehículo”, que busca obligar a los fabricantes a mantener esta frecuencia por su rol en emergencias y comunicación pública.

tesla La decisión llega en un momento clave: en el Congreso de Estados Unidos se discute la “Ley de Radio AM para Cada Vehículo”, que busca obligar a los fabricantes a mantener esta frecuencia por su rol en emergencias y comunicación pública. Reuters El anuncio generó controversia, ya que las emisoras AM y FM aún concentran el 51% del consumo de audio en autos, superando a los podcasts y plataformas digitales.

Mientras algunos celebran el avance hacia un ecosistema totalmente conectado, otros advierten que Tesla podría estar dejando fuera una herramienta esencial de información y seguridad vial.