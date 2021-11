La condición que comparten Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates y Warren Buffett, y que los ayudó a hacerse ricos

elon musk.jpg Elon Musk

Ninguno de ellos hizo realmente su fortuna sin algo de ayuda de sus familias. Elon Musk, el empresario estadounidense fundador de Tesla y SpaceX, posee el título de la persona más rica del mundo. Pero ya era alguien potencialmente adinerado: su padre era dueño de una rentable mina de esmeraldas y un rico promotor inmobiliario en Sudáfrica.

Jeff Bezos.jpg Jeff Bezos

Su principal competidor por el título de la mayor fortuna, Jeff Bezos, recibió una ayuda de u$s300.000 de parte de sus padres para que pudiera comenzar su negocio y transformarse en el hacedor de Amazon.

bill gates redi.jpg Bill Gates

Bill Gates de hecho ya era rico antes de fundar Microsoft. Sus padres tenían una módica fortuna y conexiones con IBM, la compañía a la que destronó su hijo.

Warren Buffett 2.jpg Gentileza: El Economista

Por su parte, el padre de Warren Buffett había sido un inversor de gran éxito y cuatro veces congresista.

Es decir, los cuatro ya tenían un patrimonio que los apalancó, o vínculos empresariales y políticos que allanaron el camino al éxito. Por supuesto, hay un gran mérito en tomar esa "herencia" y ponerla en funcionamiento.

“Estos tipos obviamente jugaron bien sus cartas, pero al principio se les repartió una mano muy fuerte y tuvieron suerte cuando jugaron nuevas cartas, probablemente porque la baraja con la que estaban jugando ya estaba apilada a su favor”, remarcó la publicación de INC tras la reseña.

“Mira, el espíritu empresarial es genial, pero no es una solución para la pobreza. El espíritu empresarial es un camino a seguir para aquellos de nosotros lo suficientemente afortunados de tener una formación que puede proporcionar el apoyo para desarrollar las habilidades y el capital necesarios para iniciar un negocio”, planteó. Y cuestionó: “¿Hay algunas personas muy pobres que han tenido éxito e incluso son ricas? Claro, pero esos ejemplos son por definición excepcionales”.

En ese contexto, se concluye con una reflexión al respecto: “Si eres un emprendedor exitoso, siéntete orgulloso de tus logros, pero no conviertas tu éxito en un club con el que golpear a los menos afortunados. No es un buen look; te hace parecer pequeño y mezquino. Y detente con el mito del ‘hecho a ti mismo´. Es una tontería y lo sabes”.

