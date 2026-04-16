Starlink llega a los autos argentinos con este nuevo servicio

Starlink , la empresa de internet satelital de Elon Musk, expandió su oferta en Argentina con el lanzamiento del Mini Car Pack , un kit diseñado para brindar conectividad en vehículos. Este nuevo servicio permite a los usuarios acceder a internet de alta velocidad durante viajes por rutas, zonas rurales o áreas con baja cobertura de redes móviles tradicionales.

Con una demanda creciente de conectividad, el Mini Car Pack se presenta como una solución para conductores, profesionales y turistas que necesitan mantenerse en línea sin depender de la infraestructura en la zona.

El Mini Car Pack tiene un costo de $299.000 para el equipo, que incluye la antena satelital, el router y los accesorios necesarios para su instalación en el vehículo. Este precio se alinea con el de otros kits portátiles de Starlink ya disponibles en el mercado argentino. Sin embargo, el valor del equipo no incluye el servicio mensual , que los usuarios deben contratar por separado según sus necesidades de consumo.

El Mini Car Pack mantiene las prestaciones del Starlink Mini tradicional, como velocidades superiores a 200 Mbps y baja latencia , lo que lo hace apto para streaming, videollamadas, trabajo remoto y navegación en tiempo real. La principal diferencia radica en su adaptabilidad a vehículos, gracias a un sistema de alimentación eléctrica compatible con el encendedor o la batería del auto.

El lanzamiento del Mini Car Pack forma parte de la estrategia de Starlink para consolidar su presencia en Argentina, donde ya cuenta con 700.000 usuarios y proyecta llegar al millón antes de fin de año. El país representa el 25% del mercado latinoamericano de la empresa, solo por detrás de Brasil en volumen de conexiones. La expansión se apoya en la política de "cielos abiertos" para operaciones satelitales, que facilita la competencia y la inversión en conectividad.

El servicio resulta especialmente útil en zonas como el AMBA, Córdoba y Vaca Muerta, donde la demanda supera la capacidad de las redes tradicionales y genera saturación. Para mejorar la calidad del servicio, Starlink planea desplegar nuevos satélites de generación avanzada en 2026, lo que optimizará la cobertura y reducirá las interrupciones.

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El Mini Car Pack está disponible para su compra a través del sitio oficial de Starlink y en distribuidores autorizados. Los interesados deben adquirir el equipo y luego seleccionar el plan mensual que mejor se adapte a su uso. La instalación es sencilla y no requiere conocimientos técnicos avanzados, aunque se recomienda verificar la compatibilidad del vehículo antes de la compra.