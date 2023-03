Emprendedores Senior: una nueva forma de hacer las cosas y tener éxito

Gustavo Torres García es licenciado en Psicología , ex head-hunter de empresas Fortune 500 , grandes grupos nacionales y startups. Con esa experiencia, fundó Crossfinder.com , la primera plataforma colaborativa de reclutamiento con consultoras, basada en datos, y diseñada para que empresas y consultoras trabajen juntas eficientemente y obtengan mejores resultados . Conocé más sobre el sitio y de qué se trata emprender a los 60 años .

Mick Jagger sigue cantando y desplazándose con una agilidad asombrosa a los 79 años. La realidad es que hoy la expectativa de vida aumentó significativamente y la calidad de vida también, entonces surgen proyectos y emprender es eso, un proyecto. El retiro es pedirle a alguien que se ponga en “modo avión”, que se “desconecte”; esto no está bueno para vivir mejor. Y seguramente vivirá menos.

Por otro lado, según investigaciones del Massachusetts Institute of Technology -MIT-, los emprendedores que inician un negocio a los 60 años tienen tres veces más probabilidades de tener éxito que uno de 30 años.

Las desventajas pueden pasar por no tener la energía de los 30 o 40 años para afrontar largas jornadas laborales, no obstante, se compensa con la capacidad de “parar la pelota”, analizar y rodearse de un equipo eficiente. Otra desventaja puede ser el tener que enfrentarse, en ocasiones, con prejuicios sociales que lo consideren un “viejo” o que debería estar retirado, pero a la luz de lo que dice el MIT esto no es así.

En Argentina, particularmente, ¿qué ventajas ofrece en este ámbito?

En los negocios B2B, la Argentina es ideal para testear nuevos emprendimientos, teniendo en cuenta la formación y exigencia de los profesionales. Si funciona en nuestro país, muy probablemente funcione en la región.

Gustavo Torres García CEO Crossfinder 2.jpg Gustavo Torres García

¿Cuál es el rol de la tecnología y la innovación en los emprendedores senior?

Para todos los emprendedores es clave, independientemente de la edad. La tecnología potencia el trabajo de las personas, permite agilizar, simplificar y eficientizar procesos, posibilita innovar y eliminar las asimetrías de información y haciendo que las cosas que antes eran imposibles sean posibles.

Sólo a modo de ejemplo, hoy, miles de personas prefieren solicitar a un conductor particular en lugar de un taxi -Uber- o pagar por dormir en la casa de un desconocido que en un hotel -Airbnb. Un modelo diferente e inimaginable unos años atrás, en donde ambos actores se benefician: quien provee el servicio y quien lo requiere a través de una plataforma colaborativa. Un modelo disruptivo que cambia las reglas de juego.

Gustavo Torres García CEO Crossfinder.jpg Gustavo Torres García

Con Crossfinder pasa algo similar, sólo a modo de ejemplo: una Empresa Familiar de 300 personas de Santa Fe cubrió una posición de un Jefe de Mecánica con una reclutadora independiente de Lomas de Zamora. Antes de Crossfinder, ni las empresas sabían que esas consultoras conocían esos candidatos, ni esas consultoras sabían que esas empresas podían requerir candidatos que estaban en su base.

¿Existen áreas o nichos más favorables?

En realidad, son aquellos nichos en los cuales el emprendedor cuenta con la ventaja competitiva de la experiencia en el mundo off-line y, a partir de esa experiencia, se imagina una nueva forma de hacer las cosas. Y ahí entra la tecnología como facilitadora.

Gustavo Torres García CEO Crossfinder 3.jpg Gustavo Torres García

¿Cómo nació la experiencia Crossfinder? ¿Cómo es la primera plataforma colaborativa de reclutamiento?

Nació de mi experiencia previa. Cuando en la época de head-hunter me enteraba que compañías que no eran clientes míos requerían cubrir posiciones y los potenciales candidatos los tenía en la agenda del celular por haber procesado búsquedas similares. Y pensé que la tecnología podía zanjar ese impedimento y ambas partes serían beneficiadas.

Así, Crossfinder es una plataforma que da acceso a un Marketplace de más de 250 consultoras que trabajan a éxito, donde las empresas publican sus búsquedas especificando los requerimientos que deben tener los candidatos. Un algoritmo las conecta con consultoras que procesaron búsquedas similares, que conocen el mercado de candidatos, y aquellas que entienden que pueden presentar candidatos valiosos, solicitan participar en el proceso.

Gustavo Torres García - CEO Crossfinder 5.JPG Gustavo Torres García

Esa gestión es una manera de que las empresas administren el servicio.

Sí. Es un VMS (vendor management systems) de proveedores de reclutamiento, consolidando todo el trabajo y comunicación con las consultoras en un solo lugar. Las empresas pueden publicar las búsquedas en el Marketplace definiendo los honorarios que van a pagar en caso de contratar y con una garantía que implica la devolución de honorarios si el candidato no funciona o deja de trabajar en los primeros dos meses.

Las consultoras se suman a la plataforma porque pueden aprovechar su base de candidatos, les acercamos búsquedas que coinciden con su experiencia, llegan a empresas a las que nunca habían llegado, tiene parte del trabajo ya realizado y aumentan su facturación.

EMPRENDER Pexels

¿Cuáles son las claves de reclutamiento de talentos para 2023?