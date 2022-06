Emprendedores: un argentino creó una plataforma de freelance que llegó hasta Eslovaquia

wipperoz.jpg Captura

“Publica una tarea a realizar y nosotros encontramos la mejor persona para realizarlo por ti”, asegura Wipperoz, que tiene una simple modalidad de acción. Primero, el contratante deberá contar qué necesita para recibir una solución; luego, obtendrá presupuestos de diferentes proveedores; y, tras revisar los costos, solo bastará con aceptar la propuesta deseada y dejar que realicen el trabajo.

Si bien existen muchas páginas que conectan personas, Wipperoz se destaca por su sistema de geolocalización integrado, que permite contactarse tanto a distancia como en un radio de cercanía delimitado por cada usuario. También es posible ubicar a clientes con profesionales que desempeñan oficios como gasistas, electricistas, cuidado de niños o personas adultas, entre otros.

Santana también apuntó al aspecto económico: "Funciona por suscripción gratuita y paga. La primera permite al freelancer presupuestar cinco trabajos al mes sin costo adicional. Tampoco le cobramos al cliente solicitante ni al proveedor cuando realiza el presupuesto". Mientras que "la paga cuesta -dependiendo el país- u$s10 y ofrece la posibilidad de estar en un listado del estilo 'páginas amarillas' y de emitir presupuestos ilimitados".

Respecto al significado de "Wipperoz", según el CEO, "proviene de una conjunción de palabras: 'Wi' por Work in Progress (trabajo en progreso) y 'Oz' de australianos. Igual estoy a punto de cambiarlo porque, aunque la gente dice que le encanta, es difícil".

A pesar de que apunta al trabajo independiente, Santana admitió que "la idea original nació en 2014 con el fin de conectar a la gente de una forma súper económica y que le sirva a todos. Es decir, se originó de contratar un proveedor de servicios, no un freelancer".

De todas formas, el proyecto final se lanzó "fuerte" el año pasado. Primero en Australia y luego en América Latina. "En Australia vimos que la gente interactuaba pero a su vez es complejo pelear mercado con empresas mucho más grandes y establecidas", aseguró.

Por ello, decidieron acentuarse profundamente en América Latina ya que "es un mercado con un montón de gente capacitada pero que no tiene salida al exterior. Entonces, el foco está puesto en obtener proveedores de servicios freelancers y ofrecer ese paquete de talentos afuera".

Cuáles son las profesiones más solicitadas

La primera y más pedida son los Asistentes Virtuales. "Todo el mundo quiere serlo ya que no necesitas muchas skills, podes trabajar desde tu casa y, si tenes conocimientos de manejo de tecnologías y diferentes idiomas, es un plus", aseguró Diego. Seguido, se encuentran los traductores, diseñadores gráficos, diseñadores web, arquitectos, personal de la salud, cuidado de niños y cuidado de adultos, entre otros.

En tanto, Wipperoz actualmente tiene presencia en 15 países: Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Estados Unidos, España, Eslovaquia y Reino Unido, entre otros.

Balance a meses del lanzamiento

"Del inicio a ahora cambio totalmente la perspectiva de marketing, que es uno de los pilares más importantes de cualquier proyecto. Además de ser el más engorroso porque es un producto nuevo y no sabes cómo ofrecerlo al público, más en un mercado como Latinoamérica donde no está muy promocionado el tema", admitió Diego.

De todas formas, su balance final es positivo: "Siendo una plataforma de bajo costo y sin financiación, tenemos 3.200 usuarios. Es súper positivo. Además, la web se transformó en bilingüe y estamos pensando nuevas traducciones a futuro".

Planes a futuro

Actualmente, Diego es empleado del gobierno australiano. Aquellos ingresos le sirven para financiar su proyecto web. Pese a ello, se encuentran trabajando para conseguir inversores extranjeros. "Somos muy pocos y es un proyecto a bajo costo. Mi meta es tener un financiamiento para poder apretar el acelerador y arrancar de verdad", dijo.

Entre otros planes, también apuntan a tener una plataforma de pagos propia que permitirá hacer la transacción mediante la web y así garantizar el trabajo terminado y su respectivo cobro. "Tenemos cierta responsabilidad hasta cierto punto, después aplicamos suspensión de cuentas o cancelaciones y finalmente pasamos el problema a un abogado o que siga su curso por partes", aseguró.

Por último, el equipo se encuentra desarrollando su versión app para IOS y Android. Y además sigue trabajando fuertemente para ampliar su presencia en otros países, como Brasil, México, la región de Centroamérica e Islas del Caribe, Canadá y Europa, realizando traducciones de contenidos en francés y portugués.

Finalmente, Diego aconsejó a quienes desean emprender que, "si bien es difícil, no hay que bajar los brazos nunca. Si tenes una idea, no importa que te digan 'no'. Si pensas que está bien y va a estar bueno, hacelo porque lo único que podes llegar a perder es tiempo".

"Si ves la luz al final del camino, seguí. Siempre va a haber trabas, en todo lo que te propongas. La cuestión allí es evitarlas o hacer un 'walk around' (caminar alrededor) para poder solucionarlas", concluyó.