Empresas: el día a día ocupa el 90% de la agenda pyme

La inflación es un tema recurrente en todos los medios del país, pero no por ello deja de ser preocupante. Al contrario, las empresas todos los meses buscan estrategias para darle batalla. A esto se suma la contienda electoral que, lejos de traer tranquilidad, pareciera que genera más incertidumbre. Así, emprenden el segundo semestre con preocupaciones y expectativas, enfocándose en variables internas para operar en el ríspido escenario local. Con tantas preocupaciones en la micro, las empresas prefieren no enfocarse en la macro.

Martín Yechua, director ejecutivo de Adiras, una asociación civil que nuclea a dueños de pymes, parece coincidir con lo antedicho. “En una reciente encuesta que realizamos en ADIRAS vimos que los empresarios pyme están más preocupados por los temas internos que por el panorama local e internacional”. Para el directivo, “si bien se espera una contracción del PBI mundial, no es lo que más inquieta o preocupa, ya que el desafío más importante es el manejo de la gestión financiera integral en este contexto de alta inflación.” Tal es así que en un contexto donde “el día a día ocupa el 90 % de la agenda, muchas pymes (sobre todo las más chicas) no le dan la importancia a este tema y una mala gestión provoca gran variedad de problemas, muchas veces por no contar con sistemas o indicadores que le permitan tomar decisiones”, agrega Yechua.