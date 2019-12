Instagram pedirá a usuarios fecha de nacimiento para aumentar seguridad de los menores

Hasta ahora, a excepción de determinadas circunstancias, la aplicación móvil propiedad de Facebook Inc requería que sus 1.000 millones de usuarios solo aseguren que tenían al menos 13 años.

Instagram dijo que los patrocinadores no son la fuerza impulsora detrás de sus políticas, ya que desde hace algún tiempo restringen, por ejemplo, los anuncios de apuestas solo a audiencias mayores de edad.

Informate más: Instagram incorpora un cambio que afectará a todos los usuarios



El cambio podría ayudar a evitar costosas normas de seguridad infantil y de privacidad de datos, en momentos en que legisladores y organizaciones en EEUU, Reino Unido y otros países critican a la aplicación por exponer a los niños a material inapropiado.

Solicitar la fecha de nacimiento es el último paso que Instagram toma para alejarse de algunos principios de larga data, como el anonimato, que lo habían distinguido de Facebook.

"Saber la edad de las personas es muy importante para el trabajo que estamos haciendo, no solo para crear experiencias apropiadas para la edad sino para cumplir con nuestra antigua regla de no permitir el acceso a los menores", dijo el jefe de productos de Instagram, Vishal Shah, en una entrevista con Reuters. La fecha de nacimiento no podrá ser vista por otros usuarios.

Instagram introducirá además en las próximas semanas opciones para que los usuarios bloqueen los mensajes de personas que no siguen y para que tanto empresas como usuarios populares restrinjan más fácilmente a los menores la posibilidad de ver sus publicaciones, sostuvo Shah.