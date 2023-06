En previa de Argentina Visión 2040, en Bisblick destacaron el rol de la educación

El impacto de una ONG que crece

Para explicar los inicios de la ONG, José Demicheli, uno de los fundadores de Bisblick Talento Joven, recordó que en 2012 tuvo un incidente personal que lo llevó a pensar en el "gap" de lo que su padre recibió y pudo dejarle a través de su vida: "Mi papá no terminó la primaria, y me pregunté qué hubiese sido de él (y de nuestras posibilidades también) si alguien lo hubiera acompañado, ayudado a estudiar una carrera universitaria. Hizo muchas cosas muy interesantes con muy bajos recursos, ¿qué hubiera podido hacer con otro set de conocimientos y de herramientas? Eso me llevó a preguntarme por qué no hacemos un pequeño aporte entre 50 amigos para potenciar a jóvenes, sobre todo jóvenes con alto potencial, con talento, lo que siempre ha sido mi obsesión".