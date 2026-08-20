El invento que te permite lavar el auto entero con solo una botella de agua y en cinco minutos + Agregar ámbito en









Este aparato no solo llegó para lavar el auto ahorrándose dinero al no tener que incluir productos externos, sino que también permite reducir el consumo de agua considerablemente.

En cuestión de minutos y con poca agua, este aparato deja el auto impecable. Diisea

Para millones de personas, mantener el auto limpio no siempre es fácil. Quienes viven en un edificio o no tienen una manguera a mano suelen depender de un lavadero, incluso cuando el vehículo apenas juntó polvo o alguna mancha después de varios días de uso.

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El Diisea C7 nació para simplificar esa tarea con un aparato que se puede guardar en el baúl y usar sin preparar nada alrededor. La idea es encargarse de la carrocería en pocos minutos y con una cantidad de agua mucho menor a la habitual.

Con apenas una pequeña carga de agua, esta lavadora puede limpiar el auto en poco tiempo y dejarlo impecable. Diisea De qué trata esta lavadora portátil El C7 es una lavadora de mano pensada para el exterior del auto. En vez de trabajar con un chorro fuerte, utiliza un rodillo suave sobre la pintura para retirar el polvo y la suciedad acumulada en la superficie.

Mientras gira, recibe agua limpia y levanta las partículas adheridas. Al mismo tiempo, el aparato las aspira hacia su interior, por lo que no quedan dando vueltas sobre la carrocería ni vuelven a pasar por el mismo lugar durante el resto del trabajo.

El sistema también se ocupa de enjuagar el rodillo a medida que avanza. El líquido utilizado para arrastrar tierra y otros restos se separa del que sigue circulando. De este modo, la parte en contacto con la pintura se mantiene limpia durante todo el proceso.

Tampoco requiere utilizar detergente, lo que permite ahorrar en productos que otras máquinas sí deben utilizar. Diisea Sus características y funciones claves Uno de los datos más llamativos del C7 es la cantidad de agua necesaria. Su depósito extraíble tiene una capacidad de 300 ml y alcanza para ocuparse de un auto completo en alrededor de cinco minutos, sin necesidad de conectar una manguera. El equipo tampoco usa detergente. Durante el trabajo recoge tanto la suciedad como el líquido que pasa por el rodillo, por lo que no genera escurrimiento y mantiene seco el piso. Esto facilita su uso en cocheras y estacionamientos donde tirar agua puede ser un problema. En cuanto al tamaño, pesa 1,4 kilos y mide 57,7 centímetros de largo, 21,4 de ancho y 10,3 de alto. Puede manejarse con una sola mano y no ocupa demasiado lugar una vez guardado, algo importante en un aparato pensado para llevar en el auto. La batería es reemplazable, se carga por USB-C y tarda cerca de una hora en completarse. La autonomía ronda los 60 minutos y alcanza para hacer entre seis y ocho lavados, dependiendo del tamaño de cada vehículo y del tiempo necesario para quitar la suciedad. El rodillo también se puede cambiar y tiene una vida útil estimada de hasta 150 usos. La recomendación es reemplazarlo cada seis u ocho meses, según la frecuencia de uso. El precio informado parte de u$s349, mientras que el valor previsto de venta al público es de u$s599.

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