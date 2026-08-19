De cuánto es la fortuna de Fergie y qué fue de su vida tras su salida de The Black Eyed Peas

De las giras multitudinarias a una etapa más reservada, la artista construyó un recorrido marcado por éxitos, dificultades personales y nuevos proyectos.

Construyó una carrera que la llevó de la televisión infantil a los escenarios más importantes del mundo.

Fergie alcanzó una fama internacional que la convirtió en una de las voces más reconocibles del pop de los 2000 . Su recorrido incluye grandes escenarios, canciones que llegaron a los primeros puestos de los rankings y le permitieron recaudar millones , con muchos discos vendidos, pero también una historia personal marcada por momentos muy difíciles.

Antes de convertirse en una estrella mundial junto a The Black Eyed Peas , había comenzado a trabajar frente a las cámaras durante su infancia. Años después atravesó un período de consumo problemático de sustancias que, según contó, la llevó a vivir una de las etapas más oscuras de su vida.

Con el paso del tiempo, la cantante logró recuperarse , formó una familia y desarrolló proyectos por fuera de la banda que la llevó a la fama. Tras su salida del grupo, su presencia pública se volvió más selectiva, aunque nunca dejó completamente la música ni los negocios vinculados a su nombre.

Fue una de las figuras que marcó la escena musical internacional durante la etapa de mayor popularidad de la reconocida banda pop.

Antes de convertirse en una estrella mundial, Stacy Ann Ferguson ya tenía una larga trayectoria artística. Nacida el 27 de marzo de 1975 en Hacienda Heights, California, comenzó a trabajar en televisión durante su infancia y formó parte de Kids Incorporated durante seis temporadas. En los años 90 integró Wild Orchid, grupo con el que grabó tres discos antes de separarse de sus compañeras.

Su gran salto llegó en 2003, cuando fue convocada por will.i.am para participar en la grabación de “Shut Up”. La colaboración terminó convirtiéndose en una incorporación permanente a The Black Eyed Peas y en un punto de inflexión para la banda. El álbum Elephunk incluyó canciones como “Where Is the Love?”, “Hey Mama” y “Let's Get It Started” , y obtuvo doble certificación de platino en Estados Unidos.

Después llegó Monkey Business, que alcanzó el segundo puesto del Billboard 200 y fue certificado triple platino. Más tarde, The E.N.D. llevó el fenómeno todavía más lejos: llegó al número uno en Estados Unidos y otros países y reunió éxitos como “Boom Boom Pow”, “I Gotta Feeling” e “Imma Be”.

En paralelo, Fergie consiguió despegar como solista. Su primer álbum, The Dutchess, apareció en 2006 y tuvo tres canciones que llegaron al número uno del Billboard Hot 100: “London Bridge”, “Glamorous” y “Big Girls Don't Cry”. Según AXS TV, el disco vendió 7,2 millones de álbumes y 29 millones de canciones a nivel mundial.

Su trayectoria estuvo marcada por grandes éxitos, cambios personales y distintas etapas profesionales. Instagram Fergie

Sin embargo, el éxito convivía con una historia personal difícil. Fergie contó que la presión de haber trabajado desde pequeña y la intensidad de su carrera contribuyeron a que comenzara a consumir drogas. Durante su etapa con Wild Orchid desarrolló una adicción a la metanfetamina y llegó a sufrir episodios de psicosis y alucinaciones. Según relató, necesitó cerca de un año para recuperarse de los efectos de aquella sustancia.

Su recuperación se convirtió con los años en una parte central de su relato personal. También atravesó su matrimonio con el actor Josh Duhamel, con quien se casó en 2009 y tuvo a su hijo Axl en 2013. La pareja se separó en 2017 y el divorcio quedó finalizado en 2019.

Su carrera tras la salida de la banda y cómo es su vida actual

La salida de Fergie de The Black Eyed Peas se produjo en medio de rumores y especulaciones. En 2017, la banda confirmó que la cantante había tomado otro camino para concentrarse en sus proyectos personales y su carrera solista. Ese período coincidió con el lanzamiento de Double Dutchess, su segundo álbum de estudio, publicado a través de Dutchess Music, sello que Fergie creó junto con BMG Rights Management.

Desde entonces, su presencia pública fue mucho más medida. En 2022 volvió a presentarse en televisión durante los MTV Video Music Awards junto a Jack Harlow, quien había incorporado un sample de “Glamorous” en “First Class”. La participación significó su primera actuación televisiva en cuatro años.

También siguió apareciendo de manera puntual en proyectos vinculados con su música. En 2025 participó en el videoclip de “Trippin”, una canción que samplea “Clumsy”, y ese mismo año grabó una nueva versión del videoclip de “London Bridge” para la serie de Netflix Too Much.

Tras varios años bajo los reflectores, la artista eligió una vida con mayor presencia familiar y menos exposición pública. Instagram Fergie

Su vida familiar ocupa hoy un lugar central. Fergie ha hablado públicamente del vínculo con Axl, nacido en 2013, y en 2025, al cumplir 50 años, compartió una reflexión dirigida a su versión más joven en la que destacó el crecimiento de su hijo y una vida más alejada de los flashes.

El patrimonio de Fergie

El patrimonio de Fergie es de u$s45 millones. Su dinero no proviene únicamente de los discos. A lo largo de los años, también desarrolló negocios vinculados con la moda y la belleza: trabajó con Kipling en colecciones de carteras, lanzó líneas de calzado y creó perfumes junto con Avon, además de productos cosméticos y esmaltes.

El patrimonio también está relacionado con sus años de mayor exposición. The Black Eyed Peas llegó a vender 80 millones de discos en todo el mundo, mientras que su carrera individual sumó canciones que permanecieron durante años en las listas. A eso se agregan sus trabajos como actriz, presentadora y otros emprendimientos comerciales.

En el terreno inmobiliario también realizó operaciones relevantes. En 2007, Fergie y Josh Duhamel compraron una propiedad en Brentwood, Los Ángeles, por u$s4,875 millones. La vivienda cuenta con ocho dormitorios, nueve baños, piscina y spa.