Era la esposa de Steve Jobs y ahora es considerada la mujer más rica de Silicon Valley: ¿Quién es Laurene Powell Jobs?









La historia de la empresaria que marcó su presencia en los negocios, medios y proyectos sociales hasta convertirse en una figura influyente en Estados Unidos.

La viuda de Steve Jobs cuenta con un patrimonio impresionante en 2025. Gentileza - iProUP

Antes de convertirse en una figura importante en el mundo empresarial y social de Estados Unidos, Laurene Powell Jobs ya tenía un recorrido propio en las finanzas y los proyectos educativos. Tras la muerte de su esposo Steve Jobs en 2011, pasó a ser una figura central tanto por su patrimonio como por su influencia en sectores que van desde la tecnología hasta el activismo político.

Con el tiempo, aprovechó las herramientas que le dejó su difunto marido para hacer inversiones, filantropía y participar en decisiones dentro del panorama cultural y mediático. Si bien su nombre se puede ver en operaciones multimillonarias, también participa en iniciativas pensadas para reducir desigualdades y reforzar la presencia de nuevas ideas en el debate público.

Laurene Powell Jobs Gentileza - Vox ¿Quién es Laurene Powell Jobs? Laurene Powell Jobs se formó en el mundo financiero y reunió experiencia en distintos proyectos antes de fundar Emerson Collective, la organización con la que impulsa acciones educativas, sociales, empresariales y mediáticas. Con ese mismo impulso adquirió The Atlantic, se convirtió en socia de Axios y logró tener una presencia importante en discusiones políticas dentro del partido demócrata. Durante el gobierno de Barack Obama, fue una figura importante en temas vinculados a la desigualdad racial y las políticas públicas.

Laurene tiene una relación cercana con Jony Ive, histórico diseñador de Apple. Después de que Ive dejara la empresa en 2019 para crear LoveFrom, ambos se aliaron para crear "io", una compañía fundada en 2024 con el objetivo de diseñar dispositivos pensados para una nueva etapa tecnológica. Esa apuesta llamó la atención de Sam Altman de OpenAI, que adquirió la firma por unos 6.500 millones de euros. La operación volvió multimillonario a Ive y aumentó el estatus de Powell.

Además de su trabajo en medios y tecnología, Laurene invierte en bienes raíces, participa en proyectos urbanos con la intención de impulsar una ciudad sustentable cerca de San Francisco y es accionista de varios equipos deportivos.

Patrimonio de Laurene Powell Jobs en 2025 Después del fallecimiento de Steve Jobs, heredó acciones de Apple y Disney valuadas en unos 13.500 millones de euros. Ese monto se transformó en la base de sus siguientes movimientos, con donaciones a campañas demócratas y la construcción de su propia empresa. Según la revista Forbes, en 2025 su patrimonio neto es de 20.200 millones de dólares, gracias a Apple y Disney, sumado a las inversiones en tecnología, medios, bienes raíces y proyectos sociales.