Lideró una empresa hasta lo más alto de la industria y utilizó sus millones para mejorar la vida de otros







Logró llegar a la cima en su rubro, forjó un imperio millonario y aprovechó su fortuna para ayudar a los demás.

El empresario hizo crecer una compañía valuada en miles de millones de dólares. Ricky Carioti/The Washington Post

Ganar millones en el mundo de los negocios es algo que pocos pueden lograr. En el camino muchos se quedan con ideas originales, aunque no logran hacerlas prosperar. En ese sentido, solo los más valientes consiguen forjar imperios en los sectores más rentables.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Robert F. Smith fue de esos empresarios que tuvieron el talento suficiente para crear su enorme fortuna, pero no es lo que más destaca de este particular personaje. Es uno de los multimillonarios que más gestos tuvo hacia la comunidad, todo directamente de su bolsillo.

Smith Chester Higgins Jr. - The New York Times Ganó millones de dólares con su compañía, pero no se olvidó de sus pares. Chester Higgins Jr./The New York Times La historia de Robert F. Smith y cómo se convirtió en multimillonario Aplicado desde joven, solicitó como estudiante de secundaria unas prácticas en los laboratorios Bell, las cuales estaban dirigidas solo a universitarios. Tras llamar hasta el cansancio al MIT durante cinco meses, pudo formar parte del programa que fue clave para que años después se recibiera como ingeniero químico en la Universidad de Cornell.

Con el título en la mano, consiguió empleos en Goodyear y Air Products & Chemicals, pero su gran oportunidad fue en Kraft General Foods, logrando dos patentes estadounidenses y dos europeas como inventor principal. Después, se interesó por los negocios y obtuvo una Maestría en Administración de Empresas en Columbia.

En los 2000, Smith fundó Vista Equity Partners, una firma de capital privado y de riesgo con sede en Austin, Texas. Al día de hoy, se le atribuye el hecho de haber conseguido para sus clientes una tasa de retorno del 30% después de invertir en su compañía.

Para 2022, su gestión lanzó números impresionantes: tenían 86 mil millones de dólares en activos. Pero esto no es nada si se compara con su lado filántropo, el cual lo colocó como una de las figuras afroamericanas más importantes de esta época. Miles de millones: el patrimonio de Robert F. Smith Actualmente, medios especializados como la revista Forbes calculan su patrimonio en 10 mil millones de dólares. Sus ganancias provienen de su papel como fundador, presidente y director ejecutivo de Vista Equity Partners, que hoy se centra principalmente en invertir en empresas de software. Entre sus donaciones se destacan los 20 millones de dólares al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana y la de 15 millones a la Escuela de Negocios de Columbia, que buscaba expandirse a un nuevo campus. Pero estas son solo dos de las decenas de organizaciones benéficas que recibieron directamente su apoyo financiero.

Temas Millones