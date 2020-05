La nueva estafa de esquema piramidal que involucra influencers y productos de marketing multinivel

Esquema piramidal 2.JPG Esta vez la empresa Nu Skin, conocida por sus múltiples estafas de esquemas piramidales, ofrece a influencers auspiciar sus productos por comisiones de venta. Twitter

A partir de ese momento esta máquina empezó a aparecer en las páginas de Instagram de diversas modelos e influencers que, cada una con su estilo, patrocinaban el producto y compartían un link donde podía ser comprado.

Así como está planteado, parece una estrategia de marketing completamente normal, pero el problema se da en que para poder acceder a este tipo de productos con descuentos especiales, uno tiene que vender el producto a conocidos.

La cosmetóloga Dadatina, con mucha popularidad en redes sociales, explicó bien cómo es la estrategia de Nu Skin y porque envuelve a sus clientes en un esquema piramidal: “Que hace NUSKIN? Es una estafa piramidal que vende productos anti age, vitaminas, aparatos, etc. Lo que buscan es que te inscribas como distribuidora poniendo plata y así recibir productos para revender”.

El hilo continua: “El problema es que no se gana casi nada y se termina gastando una fortuna. Entonces cómo haces dinero? Reclutando mas gente, y que ellos recluten mas”.

Esto se ve reflejado en la investigación que se realizó en 2015 a la compañía, en la cual la misma declaraba no pagar ninguna comisión al 93% de sus revendedores. Pero, a pesar de estas desalentadoras cifras, estas empresas siguen vendiendo sus “esquemas de marketing multinivel” como oportunidades de trabajo que “te vuelven millonario”.

¿Que es un “Esquema de Marketing Multinivel”?

Básicamente una empresa que buscan realizar estafas piramidales sin las consecuencias legales que las mismas conllevan. Igualmente funcionan como este tipo de estafas, en la cual para ganar dinero tenés que vender productos o conseguir más gente que vende dichos productos.

Se puede justificar porque son estafas con la realización de una simple cuenta: si para subir en la empresa necesito traer a 5 personas y estas a la vez deben traer a 5 personas más, solo se tiene que repetir este ciclo más de 14 veces para que toda la población del mundo esté involucrada en la empresa.

Además, se le suma un grado de inmoralidad más cuando se ve que los representantes de estas compañías apuntan a gente desesperada, sin empleo y con mucha necesidad por trabajar. Así lo marca el usuario de Twitter Mama Maglione: “Me quisieron enganchar 2 veces. La primera vez fue desgarradora porque llevaba meses desempleada y me dijeron "es una entrevista de trabajo". Una semana ilusionada. Cuando fui a la reunión y me di cuenta, salí llorando”.

Y parece que esta declaración desencadenó en un sinfín de confesiones y experiencias en la que la mayoría de la gente coincidía en que la oferta llegaba como una “entrevista de trabajo”. Un usuario incluso remarcó que le ofrecían un “préstamo” para pagar la comisión de entrada ya que no contaba con el dinero suficiente en ese momento.