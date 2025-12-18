¡Feliz cumple Billie Eilish! Así está la fortuna de la joven cantante en 2025

Después de sus giras masivas y discos récord, su camino artístico potenció sus ingresos y su influencia a nivel mundial.

La cantante cumple 24 años este 18 de diciembre y ya es una figura consolidada en la industria.

Billie Eilish recibe sus 24 años en un momento de plena fama internacional . Su figura ya no se limita sólo al plano musical, sino que también se extiende al resto cultura pop, la moda y el entretenimiento audiovisual.

Desde muy chica logró crear su marca personal, que logró conectarla con audiencias de todo el planeta . Ese recorrido le permitió construir una carrera sólida y un patrimonio que creció rápidamente en pocos años.

Su comienzo como profesional llegó en 2015, con una canción grabada casi de forma casera, que circuló en plataformas digitales y llamó la atención de la industria. Desde ese punto, no paró de crecer.

Su primer álbum de estudio, " When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" , lideró las ventas mundiales en 2019 y marcó un quiebre dentro del pop contemporáneo. Ese lanzamiento le abrió la puerta a premios internacionales y a presentaciones en vivo. Después llegaron " Happier Than Ever" y "Hit Me Hard and Soft" , ambos con ventas muy altas desde el primer día.

Además, participó en bandas sonoras de películas y ganó dos premios Oscar gracias a composiciones originales. A esto se le suman las giras internacionales que desde 2017 la hicieron dar varias vueltas al mundo, con estadios llenos.

Fortuna de Billie Eilish

Según estimaciones, su patrimonio ya superaba los 50 millones de dólares antes de cumplir 20 años, cifra que siguió creciendo gracias a sus nuevas fuentes de ingreso.

La gira "Happier Than Ever, The World Tour" alcanzó una recaudación cercana a los 131 millones de dólares, mientras que el tour más reciente, iniciado en 2024, ya superó los 46 millones y proyecta cifras mucho más altas para su cierre. A la música se le sumaron proyectos comerciales. Por ejemplo, en 2021 lanzó una línea de fragancias veganas que tuvo ventas millonarias en su primer año.

Además el documental sobre su vida y carrera le generó un contrato multimillonario con una plataforma líder, lo que amplió más su billetera. De todas formas, esta gran cantidad de dinero hizo que se interesara por la filantropía y en 2025 anunció una donación cercana a los 12 millones de dólares destinada a causas sociales y ambientales.