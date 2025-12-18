Vicentin ya tiene nuevo dueño: la Justicia le dio el control total a Grassi

El juez Lorenzini homologó el salvataje, rechazó todas las impugnaciones y ordenó la transferencia accionaria. El cramdown entra en su fase final tras casi seis años de concurso y siete del millonario default.

El concurso preventivo de Vicentin llegó este jueves a un punto de definición clave. El juez Fabián Lorenzini homologó la propuesta de Grassi , rechazó en su totalidad las impugnaciones presentadas por acreedores y competidores y otorgó el control total de la agroexportadora a la corredora rosarina, que quedó formalmente habilitada para ejecutar el plan de salvataje.

La sentencia valida el resultado del procedimiento de cramdown y ordena avanzar con la transferencia de la totalidad del capital accionario , al considerar acreditadas las mayorías legales exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras. De este modo, Vicentin queda bajo un nuevo control societario por decisión judicial, tras un proceso que se extendió por casi seis años desde el default declarado en diciembre de 2019, con deudas superiores a los u$s1.500 millones .

El fallo respalda el dictamen de la sindicatura plural , que certificó que la propuesta de Grassi reunió adhesiones equivalentes al 65,97% de las cápitas y al 84,99% del capital verificado , superando los umbrales previstos por el artículo 48 de la ley concursal. Para el magistrado, ese cumplimiento habilita automáticamente la adjudicación accionaria, sin necesidad de instancias adicionales.

Lorenzini desestimó una por una las impugnaciones presentadas por el consorcio Molinos Agro–Louis Dreyfus Company (MOA/LDC) , entidades financieras y otros acreedores individuales. En la resolución, sostuvo que los cuestionamientos no lograron demostrar irregularidades en el cómputo de conformidades ni la existencia de abuso del derecho, fraude o violaciones al principio de igualdad entre acreedores.

El juez también avaló la validez de las cesiones de crédito cuestionadas y consideró plenamente eficaces las conformidades otorgadas por entidades financieras y comerciales, tanto locales como del exterior, que habían sido verificadas por la sindicatura. Según el fallo, varios planteos intentaron reabrir discusiones ya saldadas en etapas previas del expediente o se apoyaron en interpretaciones que no encuentran respaldo legal.

Un punto central de la sentencia es la reafirmación del carácter automático del cramdown cuando se alcanzan las mayorías y la valuación del capital resulta negativa. En ese contexto, Lorenzini señaló que la ley prioriza la celeridad del proceso y la preservación de la empresa por sobre la comparación subjetiva entre propuestas, descartando así los argumentos que buscaban frenar la adjudicación.

Vicentin puerto

Nuevo control y próximos pasos

Con la homologación firme, Grassi deberá presentar un cronograma detallado de ejecución del acuerdo, que incluirá plazos de pago, mecanismos operativos y condiciones de implementación del plan aprobado. Ese paso será clave para materializar la transición del control y poner en marcha la nueva etapa de gestión.

El esquema presentado por la corredora rosarina contempla la continuidad productiva, la recomposición del vínculo con productores y proveedores, y un esquema de recuperación para acreedores financieros que aporten prefinanciación de exportaciones. El objetivo declarado es reactivar el flujo de mercadería y reposicionar a Vicentin dentro del complejo agroindustrial del Gran Rosario, especialmente en la zona de San Lorenzo.

En un comunicado difundido tras la sentencia, Grassi se refirió al inicio de una “Nueva Vicentin Argentina” y destacó el respaldo judicial al proceso de reestructuración. “Nuestro grupo empresario ha quedado formalmente confirmado y asume la conducción de la empresa”, expresó la firma, que remarcó su trayectoria en el agro argentino y puso el foco en el rol de los trabajadores durante los años más críticos del concurso. “Sabemos que atravesaron desafíos profundos y que, aun así, mantuvieron al complejo productivo en funcionamiento. Hoy comienza un nuevo capítulo y todos ellos serán parte fundamental para poner de pie a la empresa”, señaló.

Desde la nueva conducción también anticiparon un plan de reactivación con inversiones orientadas a modernizar procesos, mejorar estándares de eficiencia y seguridad y proyectar a la compañía hacia nuevos mercados. “Esta nueva etapa contempla un ambicioso plan de inversiones”, indicó Grassi, al tiempo que aseguró que ya trabaja con aliados comerciales “para asegurar canales de comercialización y financiación”.

Si bien la sentencia deja abierta la posibilidad de recursos judiciales, el impacto inmediato es claro: Vicentin tiene un nuevo dueño, de capitales nacionales y el concurso entra en su tramo final, con el control societario definido y el cramdown prácticamente concluido. Y así, tras casi seis años de concurso, quedaría encaminado el cierre de uno de los capítulos más complejos del negocio agroexportador argentino y la apertura de una nueva etapa para una compañía clave del entramado agroindustrial del país.