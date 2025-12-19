El dólar arrastra un avance moderado en la semana tras el cambio en el esquema de bandas

El dólar oficial mayorista frenó su marcha alcista este jueves ante la presunta intervención del Tesoro, mientras el MEP y el blue bajaron hasta $15 y perforaron los $1.500.

El dólar oficial mayorista promedia una semana con subas de $10 (0,69%) respecto al cierre de la anterior. A pesar del descenso en la primera rueda de la semana, la tendencia se revirtió debido a la creciente expectativa del mercado tras el anuncio de la modificación en el esquema de bandas para principios de 2026 .

El tipo de cambio mayorista bajó 50 centavos hasta los $1.451, luego de dos subas consecutivas . De este modo, la cotización quedó a una distancia del 4,8% respecto del techo de la banda cambiaria vigente. En el segmento minorista, en tanto, el dólar del Banco Nación cerró sin cambios a $1.475.

Por su parte, los dólares financieros mostraron movimientos a la baja. El dólar MEP retrocedió 1% (-$15,56) a $1.498,58, mientras que el contado con liquidación (CCL) cayó 0,6% (-$10), hasta $1.546,52. En el mercado paralelo, el dólar blue descendió $10 hasta los $1.490.

En el mercado de futuros , los contratos cerraron con leves cambios. El contrato de diciembre terminó estable a $1.459,50; el de enero culminó sin cambios a $1.495; y el de febrero subió levemente a $1.526 .

Mientras tanto, el gobierno busca nuevas maneras de que las divisas ingreses por fuera del circuito formal de la economía . En la sesión de extraordinarias en la Cámara de Diputados , el Gobierno consiguió media sanción para un proyecto de ley que tiene como principal componente la denominada "ley de Presunción de Inocencia Fiscal" .

Si el proyecto avanza en el Senado, las personas que están inscriptas en el Impuesto a las Ganancias Simplificado con ingresos anuales hasta $1.000 millones van a quedar en condiciones de usar “dólares del colchón”, sin que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pregunte sobre el origen de los fondos.

Por otro lado, el Tesoro Nacional afrontará un compromiso clave: el pago de amortizaciones y cupones de bonos soberanos por aproximadamente u$s4.300 millones. Este vencimiento representa uno de los tests más exigentes del calendario de deuda para el año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó confianza en la capacidad de cumplimiento, apoyado en fuentes de fondos ya aseguradas o en negociación avanzada. Una de ellas, según averiguó Ámbito, es un "Repo niño": una operación que podría rondar los u$s1.000 millones, aunque la reciente baja del riesgo país podría incrementar ese monto hasta los u$s1.500 millones.